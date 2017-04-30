"Атлетик" разгромил "Сельту"

Матч 35-го тура чемпионата Испании "Сельта" – "Атлетик" завершился крупной победой гостей – 3:0. Дублем в составе басков отметился полузащитник Рауль Гарсия, еще один гол на счету хавбека Микеля Рико.

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35-й тур

"Сельта" – "Атлетик" – 0:3 (0:1)

Голы: Рауль Гарсия, 35 (0:1). Рауль Гарсия, 50 (0:2). Микель Рико, 83 (0:3).

"Сельта": С.Альварес, Ронкалья, Фонтас, Гомес, Васс (Диоп, 62), Диас, Хосабед Санчес (Сенье, 80), Юльсагер (Гвидетти, 70), Лемос, Бовю, Бонгонда.

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Де Маркос, Ляпорт, Лекуэ, Й.Альварес, Рауль Гарсия (Итурраспе, 82), Сан-Хосе, Эчеварриа (Микель Рико, 78), Икер Муниаин (Адурис, 85), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Фонтас, 61. Ляпорт, 69.

Судья: Фернандес Борбалан.

30 апреля. Виго. Стадион Balaidos.