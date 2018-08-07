Артуро Видаль: "Реал"? Для меня нет персональных противников"

Новичок "Барселоны" Артуро Видаль, отвечая на вопрос об отношении к "Реалу", сказал, что для него нет принципиальных соперников. Накануне, 6 августа, 31-летний чилиец был представлен в качестве игрока каталонцев на стадионе "Камп Ноу".

– Рад оказаться в "Барселоне", для меня это лучший клуб мира, – цитирует Marca Видаля. – Я здесь, чтобы выиграть все. По сравнению с "Баварией" это шаг вперед. Я хочу внести вклад и помочь одноклубникам завоевать все титулы. Надеюсь, в ближайшие три года мы будем это делать.

"Реал"? Нет, я не "антимадридиста". Я противник любой команды, против которой будет играть "Барселона". Для меня нет персональных противников. Не думаю, что у меня какие-то личные счета с "Реалом", кроме одной важнейшей цели – победы в финале Лиги Чемпионов. Надеюсь, что сделаю это с "Барселоной".