Антуан Гризманн: "Я очень взволнован перед новым сезоном"

Антуан Гризманн после выступления на чемпионате мира-2018 вернулся к тренировкам в составе "Атлетико". Чемпион мира в составе сборной Франции поделился ожиданиями на предстоящий сезон.

- Я очень взволнован перед новым сезоном, - цитирует пресс-служба клуба Гризманна. - Собираюсь начать сезон полным уверенности. Нам нужно тренироваться как следует. Клуб сделал хорошие трансферы. С уверенностью и упорной работой мы сможем достичь многого. Например, я бы мог увеличить число голов и передач. Я хочу выиграть трофей и продолжать развиваться.

В финале чемпионата мира-2018 Франция обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.