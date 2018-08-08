Антуан Гризманн: "Я очень взволнован перед новым сезоном"

Антуан Гризманн после выступления на чемпионате мира-2018 вернулся к тренировкам в составе "Атлетико". Чемпион мира в составе сборной Франции поделился ожиданиями на предстоящий сезон.
- Я очень взволнован перед новым сезоном, - цитирует пресс-служба клуба Гризманна. - Собираюсь начать сезон полным уверенности. Нам нужно тренироваться как следует. Клуб сделал хорошие трансферы. С уверенностью и упорной работой мы сможем достичь многого. Например, я бы мог увеличить число голов и передач. Я хочу выиграть трофей и продолжать развиваться.
📹 🏧 | @AntoGriezmann est de retour! 😀💪– Atlético de Madrid (@AtletiFR) 7 августа 2018 г.
🎙: "On reprend avec beaucoup d’envie"#AúpaAtleti pic.twitter.com/IwJvWB6xYY
В финале чемпионата мира-2018 Франция обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.