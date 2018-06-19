Антуан Гризманн: "Уверен, с "Атлетико" мы добъемся многого"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сказал, что рад продлить контракт с клубом. Новое соглашение между французским форвардом и мадридцами было подписано накануне, оно рассчитано до лета 2023 года.

– Я очень счастлив быть здесь, – цитирует Гризманна пресс-служба "Атлетико". – Уверен, вместе мы добъемся многого. В прошлом сезоне я выиграл первый в карьере еврокубок (Лигу Европы. - Прим. "СЭ"). После этого я действительно захотел продолжать выступать за этот клуб и добиваться больших успехов.

Напомним, Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В прошлом сезоне в составе "матрасников" он принял участие в 49 матчах, забив 29 мячей и сделав 13 голевых передач.