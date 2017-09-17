Антуан Гризманн: "Новый стадион "Атлетико" - лучший, на котором я когда-либо играл"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после матча 4-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (1:0) отметил, что раз забить первый мяч на новой арене. "Матрасники" впервые сыграли на стадионе "Ванда Метрополитано", который вмещает 68 тысяч зрителей.

- Очень рад этой победе, - приводит Marca слова Гризманна. - Счастлив забить первый гол на новом стадионе. Надеюсь, здесь нас ожидает еще много приятных моментов. Перед началом игры очень волновались. В четверг провели тут тренировку, но чего-то не хватало. Болельщиков! Это лучший стадион, на котором я когда-либо играл.