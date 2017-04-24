Антонио Конте: "Не считаю Месси эгоистичным игроком, лучшие не существуют без команды"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси эгоистичным игроком. Специалист также отметил, что лучше проиграет матч, чем будет держать в команде футболиста с таким характером.

– Не считаю, что Месси – эгоистичный игрок, – цитирует Goal.com Конте. – Главная цель каждого великого чемпиона – играть на команду и вкладывать в нее свой талант, потому что лучшие игроки не существуют без команды. Мне печально слышать, что футболист должен стать более эгоистичным, чтобы выйти на высокий уровень.

Это расстраивает, потому что противоречит моим взглядам на футбол. Я никогда не пойму этого. Не хочу видеть в своей команде эгоистичного футболиста. Лучше проиграю матч, чем буду иметь в составе эгоиста. Я не хочу этого и никогда не приму подобное в своей команде.