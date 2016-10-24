08:50 | ФУТБОЛ — Испания

Альваро Мората: "Согласен выходить на замену, если буду забивать"

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Нападающий "Реала" Альваро Мората не разочарован тем, что не является стабильным игроком стартового состава. Форвард, который вышел на замену в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (2:1) и стал автором гола, подчеркнул, что его больше заботит успех команды, а не личные достижения.

- Буду согласен выходить на замену, если в этом случае буду забивать, - приводит AS слова Мораты. - Иногда происходит так, что я провожу полный матч, но не могу отличиться. Главное - помощь команде. Я был бы эгоистом, если бы думал только о себе. Речь идет о команде, и я очень доволен, что нахожусь здесь. Мы нацелены на победы и завоевание титулов.

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