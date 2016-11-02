Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес обвиняется в уклонении от уплаты налогов, утверждает El Periodico de Catalunya. Предполагается, что форвард, ранее выступавший за "Барселону", с 2012 по 2013 год не доплатил 983,433 тысячи евро. Каталонская прокуратура начала расследование по этому делу.

До перехода в состав сине-гранатовых правами на образ чилийца владела компания Inversiones Alsan, но после они были возвращены футболисту. Прокуратура считает, что нападающий имитировал передачу прав компании Numidia, создателем которой был сам Санчес.