Альба и Бускетс навестили Бартру

Защитник "Барселоны" Жорди Альба и полузащитник команды Серхио Бускетс навестили бывшего одноклубника, а ныне защитника дортмундской "Боруссии" Марка Бартру.

26-летний испанец пострадал в результате взрывов около клубного автобуса в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Футболист получил перелом лучевой кости, также в его руке были обнаружены инородные тела. Бартра на днях был выписан из больницы.

– Какая радость вновь видеть тебя и смеяться вместе, друг, – написал Альба в "Инстаграме".