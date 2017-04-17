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Альба и Бускетс навестили Бартру

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Защитник "Барселоны" Жорди Альба и полузащитник команды Серхио Бускетс навестили бывшего одноклубника, а ныне защитника дортмундской "Боруссии" Марка Бартру.

26-летний испанец пострадал в результате взрывов около клубного автобуса в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Футболист получил перелом лучевой кости, также в его руке были обнаружены инородные тела. Бартра на днях был выписан из больницы.

Какая радость вновь видеть тебя и смеяться вместе, друг, – написал Альба в "Инстаграме".

 

Qué alegría verte y compartir risas juntos amigo !!! @marcbartra #Busi

Публикация от Jordi Alba (@jordialbaoficial) Апр 16 2017 в 11:51 PDT

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