"Алавес" уступил "Эйбару" и идет третьим в ла лиге

"Эйбар" обыграл "Алавес" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании. Обе команды доигрывали матч в меньшинстве.

У хозяев отличился Хоан Хордан и Папакули Диоп, у гостей - Мануэль Гарсия. При этом в середине первого тайма у "Алавеса" был удален Рубен Дуарте, а у "Эйбара" на 62-й минуте удалили Пабло Де Бласиса.

"Алавес" с 20 очками занимает третье место в чемпионате Испании, отставая на четыре очка от лидирующей "Барселоны". У "Эйбара" 14 очков и 11-я позиция.

В следующем туре "Алавес" примет "Уэску", а "Алавес" на выезде сыграет с "Вальядолидом".

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11-й тур

"Эйбар" - "Алавес" - 2:1 (0:1)

Голы: Гарсия, 4 (0:1). Хоан Хордан, 69 (1:1). Диоп, 90+1 (2:1).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель (Кукурелья, 66), Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте (Шарлес, 41), Орельяна, Кике (Серхио Энрич, 73), Де Бласис.

"Алавес": Сивера, Лагуардия, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина (Брашанац, 36), Гарсия, Борха Бастон (Карлос Вигарай, 29), Ибаи Гомес, Кальери, Хони (Собрино, 77).

Предупреждения: Орельяна, 73. Арбилья, 78. Диоп, 88.

Удаления: Дуарте, 24. Де Бласис, 62.

Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).

4 ноября. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".

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