Журналист из Камеруна: "Россия могла даже выиграть чемпионат мира - и все благодаря работе Черчесова"

Журналист из Камеруна Эммануэль Густаве Самник в разговоре с корреспондентом "СЭ" объяснил, почему проголосовал за Станислава Черчесова при выборе лучшего тренера мира по версии ФИФА, отдав ему третье место.

- Я проголосовал за Черчесова, потому что его команда стала для меня большим сюрпризом во время чемпионата мира. На мой взгляд, у нее были все шансы, а главное – соответствующий уровень, даже выиграть турнир, и я уверен, что все это стало возможным благодаря работе главного тренера, - сказал Самник. (Егор Бычков)

Напомним, накануне были подведены итоги голосования, в котором принимали участие капитаны и тренеры сборных, а также журналисты. Главный тренер сборной России занял девятое место, опередив таких специалистов, как англичанин Гарет Саутгейт (10 место) и итальянец Массимилиано Аллегри (11). Лучшим тренером мира по версии ФИФА стал француз Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на ЧМ-2018.

Каймановы острова и Сент-Люсия – за Черчесова! Кто считает нашего тренера лучшим