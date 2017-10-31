Владислав Игнатьев: "Зачем бояться Месси?"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" отметил, что играть против звезд - большое событие. По его словам, матч против национальной команды Аргентины станет праздником.

– Перед матчем с "Зенитом" вы сказали: "Если бояться аргентинцев – лучше вообще не выходить на поле". А Месси вы опасаетесь?

– Мне понравилось, как сказал Фарфан: "Я тут недавно играл против Месси и не боялся". Согласен с ним. Зачем кого-то бояться? Тогда лучше сидеть дома и не выступать на таком уровне. Наоборот – это большое событие в твоей жизни, когда выходишь против таких звезд. Нужно выполнять тренерскую установку и получать удовольствие от футбола.

– Месси – тот, против кого мечтали сыграть?

– У меня такого нет, чтобы хотел встретиться именно с Месси. Хотя, конечно, для меня станет праздником, если окажусь на поле против Аргентины. Не каждый день такое случается! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Интервью Владислава Игнатьева