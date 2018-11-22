Владислав Игнатьев: "Отличный сезон для российского футбола"

Защитник сборной России Владислав Игнатьев считает, что этот год был отличным для национальной команды. По его мнению, успешное проведение чемпионата мира-2018​ дорогого стоит.

– Отличный сезон для российского футбола, – цитируют "Известия" Игнатьева. – Люди получили массу положительных эмоций и надолго запомнят этот год. Россия успешно провела такое крупное событие, как чемпионат мира, и это дорогого стоит.