14:32 | Футбол — Сборная России

Владимир Путин - на предложение Дзюбы: "Тогда мне придется и кимоно поменять, и горные лыжи забросить"

Владимир ПУТИН. Фото AFP
Владимир ПУТИН. Фото AFP

Президент РФ Владимир Путин ответил на предложение нападающего сборной России Артема Дзюбы, который сказал, что команда будет очень благодарна, если глава государства "поменяет хоккейные коньки на футбольные бутсы".

- Тогда придется и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд, - сказал Путин. 

В субботу в Кремле состоялась церемония награждения государственными наградами и почетными грамотами тренеров и футболистов сборной России, которая дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018. (Илья АНДРЕЕВ)

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