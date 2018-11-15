Владимир Габулов: "Решение по выбору первого вратаря сборной России можно только принять"

Бывший вратарь сборной России, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов подчеркнул: назначение вратарем национальной команды Андрея Лунева было решением тренерского штаба. По словам Габулова, его можно только принять и поддержать.

После того, как Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объявил, что Андрей Лунев станет основным голкипером.

- Насколько это (назначение я Лунева) справедливо, я думаю, что может решить только Станислав Саламович и он это решил, мы со своей стороны не имеем права осуждать или как-то критиковать этот момент, можем только поддержать и принять это, - цитирует ТАСС Габулова. - Конкуренция, которая пойдет во благо, но так как тренерский штаб решил, что есть четко первый номер и запасные вратари, я считаю, это правильно.

Я прекрасно знаю Игоря, много лет вместе трудились и дружим, общались на эту тему несколько раз будучи игроками сборной. Со свей стороны могу только поддержать и пожелать здоровья, дальнейших успехов.