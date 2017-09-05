Виталий Шахов: "Было очень интересно сыграть за сборную России"

Защитник "Тосно" Виталий Шахов после товарищеского матча за сборную России против "Динамо" (3:0) отметил, что не ожидал, что ему удастся провести на поле все 90 минут. Кроме того, он поблагодарил тренеров национальной команды за то, что обратили внимание на игру за клуб.

– В первую очередь мне было очень интересно. Сборная, болельщики, соперник хороший, - начал Шахов. – "Динамо" ведь и само играло, и нам давало. Для меня это вообще первый матч в футболке национальной команды. Я же никогда не играл ни за юношеские, ни за молодежную сборную.

– Ожидали, что отыграете все 90 минут?

– Нет. Трудно было предугадать, кто и сколько времени сыграет. Я об этом и не думал. Но, конечно, хотел сыграть. Иначе зачем тогда приезжать в сборную?

– Черчесов вам что-то лично сказал после матча?

– Нет. Он всех поблагодарил за проделанную работу, поздравил с победой. Сказал, тренеры сборной продолжат за нами следить. Я со своей стороны могу поблагодарить тренеров сборной за то, что обратили внимание на мою игру, и в целом за этот сбор. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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