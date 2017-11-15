Виталий Мутко: "Смолов? Пацан сказал - пацан сделал"

Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал игру нападающего сборной России Федора Смолова против команды Испании. Напомним, матч закончился со счетом 3:3, а нападающий записал на свой счет два забитых мяча.

– Как вам игра Смолова?

– Федя? Пацан сказал – пацан сделал, – ответил Мутко. (Артем РЯБОВОЛ)