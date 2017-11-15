Виталий Мутко: "Смолов? Пацан сказал - пацан сделал"

Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал игру нападающего сборной России Федора Смолова против команды Испании. Напомним, матч закончился со счетом 3:3, а нападающий записал на свой счет два забитых мяча.
– Как вам игра Смолова?
– Федя? Пацан сказал – пацан сделал, – ответил Мутко. (Артем РЯБОВОЛ)
avlaq
Повезло нам с вице-премеьром, высокой культуры человек.
00:52
Очень плохой мальчик
Откуда Мутко знает дворовый слэнг ?
00:44
xueks
"фром май асс витх сперм"
00:34
клад555
И так говорит заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам спорта....мама дорогая...куда мы катимся
00:18
SpaMan
У нас вратарь в больничке если что... Я что в цирк уродов попал?
00:15