00:10 | Футбол — Сборная России

Виталий Мутко: "Смолов? Пацан сказал - пацан сделал"

4

Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал игру нападающего сборной России Федора Смолова против команды Испании. Напомним, матч закончился со счетом 3:3, а нападающий записал на свой счет два забитых мяча.

– Как вам игра Смолова?

– Федя? Пацан сказал – пацан сделал, – ответил Мутко. (Артем РЯБОВОЛ)

Россия - Испания

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Испанией?
голосовать
4
Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

avlaq

Повезло нам с вице-премеьром, высокой культуры человек.

00:52

Очень плохой мальчик

Откуда Мутко знает дворовый слэнг ?

00:44

xueks

"фром май асс витх сперм"

00:34

клад555

И так говорит заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам спорта....мама дорогая...куда мы катимся

00:18

SpaMan

У нас вратарь в больничке если что... Я что в цирк уродов попал?

00:15