Валерий Газзаев: "Вызов Ахметова и Чалова - правильное решение"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев отметил, что вызов футболистов ЦСКА Федора Чалова и Ильзата Ахметова в сборную России является логичным решением.

- Безусловно, и Ахметов, и Чалов - это очень талантливые молодые игроки, - цитирует ТАСС Газзаева. - Я считаю, что вызов в национальную команду является правильным решением тренерского штаба, который привлекает игроков на перспективу. Мне кажется, что они уже сегодня выходят на лидирующие позиции в своем клубе, решение привлечь этих двух футболистов является логичным.

То, что их пригласили на сборы национальной команды, уже является для них огромных шагом вперед в их карьере. Конечно, это игроки на перспективу, и то, что они сейчас будут конкурировать с остальными сборниками, очень важно. Никто не говорит, что Чалов уже сейчас заменит Дзюбу, а Ахметов - Зобнина, их вызвали на перспективу и дали понять, что тренер сборной на них рассчитывает, для них это будет огромный стимул прогрессировать дальше. По возможности тренеры дадут им сыграть, но, если этого не случится, то все равно вызов в сборную для них - уже большая удача.

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