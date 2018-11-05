Сборная России назвала состав на матчи с Германией и Швецией. В него включены Набабкин, Ахметов и Чалов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил состав команды на товарищеский матч с Германией и игру Лиги наций со Швецией. В заявку попали 26 футболистов:

вратари: Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").

защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – "Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес (оба – ЦСКА).

полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – "Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин"), Федор Чалов (ЦСКА).

Подготовку к матчам сборная России начнет 12 ноября в Новогорске.

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч с Германией в Лейпциге 15 ноября, а 20 числа сыграет заключительный матч группового турнира Лиги наций со Швецией в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками. Они упустят первое место только в том случае, если Швеция обыграет Турцию и Россию. Первое место выведет российскую сборную в лигу А к сильнейшим командам Европы, а также позволит принять участие в стыковых матчах за попадание в финальную часть Евро-2020, если Россия не сможет пробиться туда напрямую через отборочный турнир.