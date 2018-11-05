В сборной России - пять игроков "Зенита" и по четыре из ЦСКА и "Рубина"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на контрольный матч с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встречу группового турнира Лиги наций с Швецией (Сольна, 20 ноября).

Наибольшее представительство в российской национальной команде – у лидера РПЛ "Зенита". Петербуржский клуб делегировал в сборную пять игроков – Андрея Лунева, Александра Ерохина, Далера Кузяева, Артема Дзюбу, Антона Заболотного. На втором месте ЦСКА и "Рубин", отправившие в российскую команду по четыре игрока – Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Ильзат Ахметов и Федор Чалов из армейского клуба; Федор Кудряшов, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Дмитрий Полоз – из казанского. Из "Локомотива" к Черчесову едут трое – Гильерме и братья Алексей и Антон Миранчуки. По два игрока в сборной из московских "Спартака" (Георгий Джикия, Роман Зобнин) и "Динамо" (Антон Шунин, Константин Рауш), по одному – из "Ахмата" (Андрей Семенов), "Ростова" (Алексей Ионов) и "Краснодара" (Юрий Газинский). Также по одному футболисту представляют иностранные клубы: Роман Нойштедтер – "Фенербахче", Александр Головин – "Монако" и Денис Черышев – "Валенсия".