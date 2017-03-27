12:08 | ФУТБОЛ — Сборная России

В "Рен-ТВ" заявили, что слова Тарасова достоверны

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В пресс-службе "Рен-ТВ" сообщили, что информация телеканала о том, что полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал игру сборной России по футболу, является достоверной. Сам футболист опроверг информацию о критике в адрес сборной России.

– Телеканалом "Рен-ТВ" опубликована достоверная информация, – приводит "Р-Спорт" заявление пресс-службы телеканала. – Как уже сообщал телеканал, ранее журналисты "Рен-ТВ" звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам.

Напомним, ранее сайт "Рен-ТВ" опубликовал слова якобы Тарасова, который раскритиковал национальную команду после проигранного матча Кот-д'Ивуару (0:2).

"Сборная России – лузеры!". Это правда сказал Тарасов?! //
Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил" //
Пресс-аташе "Локомотива" - о комментарии "Тарасова": "Дмитрий этот не Тарасов"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170327/1118198401.html

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Maks-80

Да Тарасов это был и ежу понятно. Он также отрицал свои, ранее сказанные слова, о договорных матчах, о майке с Путиным. Просто понял, что в очередной раз обделался по жидкому и побежал оправдываться:)

13:32

Серёга СМ 63 регион

это дима ещё мягко сказал про нашу деревянную сборную Урфин Джуса

13:23

Алый Дракон

Короче, попал этот "отмороженный" клоун )... Думал, что своей лестью на футболке во время матча в Турции получит "красную ковровую дорожку" во власть, а вот власти такие клоуны оказались не нужны )... После этого Димон осерчал, и пустился во все тяжкие - измена, развод с женой, теперь вот этот скандал )... Да, действительно, у некоторых спортсменов голова только затем, чтобы в нее есть )... З. Ы. Если Рен-ТВ так заявляет - значит, у них действительно неоспоримые доказательства, и платить "за клевету" придется уже Димону )...

13:20

maximalist

Мало времени до ЧМ - это понятно. На зимних олимпийских играх результат нам сделать помогли кореец и американец - это тоже понятно. Непонятно другое. ВСЕ ГОВОРЯТ У НАС НЕХВАТКА ХОРОШЕГО ЗАПАСНОГО ВРАТАРЯ, ОСОБЕННО ЗАЩИТНИКОВ И ПОЛУЗАЩИТНИКОВ, В НАПАДЕНИИ НЕХВАТКА ФОРВАРДОВ ИЗ-ЗА ТРАВМ. ЗАЧЕМ ТОГДА ОТМЕНЯТЬ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ?! ОНИ ВЫТЕСНЯТ ВСЕХ НАШИХ, ДАЖЕ ТЕХ, ЧТО ЕЩЕ ИГРАЮТ. ГЛУПОСТЬ ЭТО ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ, У КОТОРЫХ ВАЛЮТА ЗАСТИЛАЕТ ГЛАЗА? Вместо этого ЛОГИЧНО уменьшать количество легионеров. Хотя футбол в стране не подчиняется законам логики, да и законам вообще не подчиняется (за главного тренера сборной не проголосовало большинство членов Исполкома РФС, а его все равно назначили вместо Бердыева, за которого как раз и проголосовало подавляющее большинство). НЕТ ЛОГИКИ, НЕТ ЗАКОНА, НЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ...

13:13

Beard

интересно,согласится ли Тарасов на голосовую экспертизу?

13:04

самарец

А в чём проблема? Тарасов не правду сказал?? всё по делу ! ДИМАА!!!!! Я С ТОБОЙ!!!!

12:58

alekstsm

Тараска, как ты мог??? вот так, всю правду про своих товарищей??? Бессовестный!!! Болельщики восторгаются игрой сборной России, любят своих кумиров, а ты... А вдруг болельщики поверят твоим словам и будут думать, что в СБОРНОЙ РОССИИ по ФУТБОЛУ играют лузеры и лохи?

12:55

Помпей

За тарасовым скоро придут люди в чёрном он засветился)

12:44

Помпей

Это всё пупизойды с третьего спутника альдебарана вселившись в тело тарасова)По Рен-тв других версий быть не может)

12:42

serenky25

Я сразу вспомнил "Менделеев и раствор". Серия про Дима-быдло, Дима-плакса, Дима-добью до колодца..и т.д. Это был не Дмитрий Тарасов.. Во всем виноват раствор.........ухаха......

12:41

Andrewxyz

Рен-ТВ это шлак, а не тв

12:33

Знаток1964

Если высказался достоверно.....то уже ему самому придется извиняться перед Мастерами Кожаного Мяча РОССИИ

12:32

МаратХ

Бузов выразил мнение миллионов болельщиков России. Носителю патриотичной майки по другому нельзя

12:15

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