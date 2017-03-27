В "Рен-ТВ" заявили, что слова Тарасова достоверны

В пресс-службе "Рен-ТВ" сообщили, что информация телеканала о том, что полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал игру сборной России по футболу, является достоверной. Сам футболист опроверг информацию о критике в адрес сборной России.
– Телеканалом "Рен-ТВ" опубликована достоверная информация, – приводит "Р-Спорт" заявление пресс-службы телеканала. – Как уже сообщал телеканал, ранее журналисты "Рен-ТВ" звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам.
Напомним, ранее сайт "Рен-ТВ" опубликовал слова якобы Тарасова, который раскритиковал национальную команду после проигранного матча Кот-д'Ивуару (0:2).
"Сборная России – лузеры!". Это правда сказал Тарасов?! //
Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил" //
Пресс-аташе "Локомотива" - о комментарии "Тарасова": "Дмитрий этот не Тарасов"
Maks-80
Да Тарасов это был и ежу понятно. Он также отрицал свои, ранее сказанные слова, о договорных матчах, о майке с Путиным. Просто понял, что в очередной раз обделался по жидкому и побежал оправдываться:)
13:32
Серёга СМ 63 регион
это дима ещё мягко сказал про нашу деревянную сборную Урфин Джуса
13:23
Алый Дракон
Короче, попал этот "отмороженный" клоун )... Думал, что своей лестью на футболке во время матча в Турции получит "красную ковровую дорожку" во власть, а вот власти такие клоуны оказались не нужны )... После этого Димон осерчал, и пустился во все тяжкие - измена, развод с женой, теперь вот этот скандал )... Да, действительно, у некоторых спортсменов голова только затем, чтобы в нее есть )... З. Ы. Если Рен-ТВ так заявляет - значит, у них действительно неоспоримые доказательства, и платить "за клевету" придется уже Димону )...
13:20
maximalist
Мало времени до ЧМ - это понятно. На зимних олимпийских играх результат нам сделать помогли кореец и американец - это тоже понятно. Непонятно другое. ВСЕ ГОВОРЯТ У НАС НЕХВАТКА ХОРОШЕГО ЗАПАСНОГО ВРАТАРЯ, ОСОБЕННО ЗАЩИТНИКОВ И ПОЛУЗАЩИТНИКОВ, В НАПАДЕНИИ НЕХВАТКА ФОРВАРДОВ ИЗ-ЗА ТРАВМ. ЗАЧЕМ ТОГДА ОТМЕНЯТЬ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ?! ОНИ ВЫТЕСНЯТ ВСЕХ НАШИХ, ДАЖЕ ТЕХ, ЧТО ЕЩЕ ИГРАЮТ. ГЛУПОСТЬ ЭТО ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ, У КОТОРЫХ ВАЛЮТА ЗАСТИЛАЕТ ГЛАЗА? Вместо этого ЛОГИЧНО уменьшать количество легионеров. Хотя футбол в стране не подчиняется законам логики, да и законам вообще не подчиняется (за главного тренера сборной не проголосовало большинство членов Исполкома РФС, а его все равно назначили вместо Бердыева, за которого как раз и проголосовало подавляющее большинство). НЕТ ЛОГИКИ, НЕТ ЗАКОНА, НЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ...
13:13
Beard
интересно,согласится ли Тарасов на голосовую экспертизу?
13:04
самарец
А в чём проблема? Тарасов не правду сказал?? всё по делу ! ДИМАА!!!!! Я С ТОБОЙ!!!!
12:58
alekstsm
Тараска, как ты мог??? вот так, всю правду про своих товарищей??? Бессовестный!!! Болельщики восторгаются игрой сборной России, любят своих кумиров, а ты... А вдруг болельщики поверят твоим словам и будут думать, что в СБОРНОЙ РОССИИ по ФУТБОЛУ играют лузеры и лохи?
12:55
Помпей
За тарасовым скоро придут люди в чёрном он засветился)
12:44
Помпей
Это всё пупизойды с третьего спутника альдебарана вселившись в тело тарасова)По Рен-тв других версий быть не может)
12:42
serenky25
Я сразу вспомнил "Менделеев и раствор". Серия про Дима-быдло, Дима-плакса, Дима-добью до колодца..и т.д. Это был не Дмитрий Тарасов.. Во всем виноват раствор.........ухаха......
12:41
Andrewxyz
Рен-ТВ это шлак, а не тв
12:33
Знаток1964
Если высказался достоверно.....то уже ему самому придется извиняться перед Мастерами Кожаного Мяча РОССИИ
12:32
МаратХ
Бузов выразил мнение миллионов болельщиков России. Носителю патриотичной майки по другому нельзя
12:15