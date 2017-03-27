В "Рен-ТВ" заявили, что слова Тарасова достоверны

В пресс-службе "Рен-ТВ" сообщили, что информация телеканала о том, что полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал игру сборной России по футболу, является достоверной. Сам футболист опроверг информацию о критике в адрес сборной России.

– Телеканалом "Рен-ТВ" опубликована достоверная информация, – приводит "Р-Спорт" заявление пресс-службы телеканала. – Как уже сообщал телеканал, ранее журналисты "Рен-ТВ" звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам.

Напомним, ранее сайт "Рен-ТВ" опубликовал слова якобы Тарасова, который раскритиковал национальную команду после проигранного матча Кот-д'Ивуару (0:2).

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