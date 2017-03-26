Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов опроверг приписываемые ему слова о сборной России. Напомним, ранее в СМИ появился комментарий Тарасова, раскритиковавшего сборную России после проигранного матча команде Кот-д'Ивуара (0:2).
– Да лохи потому что! Лузеры потому что! – цитирует сайт "Рен-ТВ" Тарасова. – Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше.
– Я этого не говорил, – сказал Тарасов корреспонденту "СЭ". (Сергей ЕГОРОВ)
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну, все как я и говорил..... Это Бузова СМС-ку ему прислала, а он ВСЛУХ прочитал...
13:22
James Gang
Конечно не говорил, а просто агрессивно проорал!
13:22
майор99
Конечно, это все происки желтой прессы, которые решили таким вот образом подставить игрока сборной, настоящего патриота и радетеля за отечественный футбол Диму
13:19
Slim Taller
Это всё происки врагов.Как настоящий русский патриот,обладатель ценной майки,он не мог такое сказать.
13:14
Юрий Александрович
ну а кто это сказал?
13:10