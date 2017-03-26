13:04 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов опроверг приписываемые ему слова о сборной России. Напомним, ранее в СМИ появился комментарий Тарасова, раскритиковавшего сборную России после проигранного матча команде Кот-д'Ивуара (0:2).

– Да лохи потому что! Лузеры потому что! – цитирует сайт "Рен-ТВ" Тарасова. – Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше.

– Я этого не говорил, – сказал Тарасов корреспонденту "СЭ". (Сергей ЕГОРОВ)

"Сборная России – лузеры!". Это правда сказал Тарасов?!

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КОММЕНТАРИИ (5)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Ну, все как я и говорил..... Это Бузова СМС-ку ему прислала, а он ВСЛУХ прочитал...

13:22

James Gang

Конечно не говорил, а просто агрессивно проорал!

13:22

майор99

Конечно, это все происки желтой прессы, которые решили таким вот образом подставить игрока сборной, настоящего патриота и радетеля за отечественный футбол Диму

13:19

Slim Taller

Это всё происки врагов.Как настоящий русский патриот,обладатель ценной майки,он не мог такое сказать.

13:14

Юрий Александрович

ну а кто это сказал?

13:10

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