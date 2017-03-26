Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов опроверг приписываемые ему слова о сборной России. Напомним, ранее в СМИ появился комментарий Тарасова, раскритиковавшего сборную России после проигранного матча команде Кот-д'Ивуара (0:2).

– Да лохи потому что! Лузеры потому что! – цитирует сайт "Рен-ТВ" Тарасова. – Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше.

– Я этого не говорил, – сказал Тарасов корреспонденту "СЭ". (Сергей ЕГОРОВ)

"Сборная России – лузеры!". Это правда сказал Тарасов?!