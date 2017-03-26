Тарасов потребовал извинений за высказывания Лжедмитрия

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о критике в адрес сборной России. Напомним, ранее сайт "Рен-ТВ" опубликовал слова якобы Тарасова, который раскритиковал национальную команду после проигранного матча Кот-д'Ивуару (0:2).

Приводим полностью заявление Тарасова, опубликованное на его странице в "Инстаграме":

Бодрого дня всем! Хочу прокомментировать эту странную и подлую выходку со стороны отечественного СМИ, так как с утра телефон разрывается от звонков. Вкратце: сайт телеканала "Рен-ТВ" разместил аудиозапись со мной о национальной сборной России. Не было бы все так печально, если бы не тот факт, что я не давал никаких комментариев.



Умный и здравомыслящий человек сразу поймет, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек. С утра пресс-служба ФК "Локомотив" связалась с журналистами. Те, в свою очередь, прислали номер, на который звонили якобы мне. Что ж, поднял трубку действительно Дмитрий. Но не я. Причем достаточно агрессивно ответив: "Да не Тарасов я". У меня было много номеров, но не этот.



Лично от себя я требую извинений и опровержений от первоисточника передо мной и национальной командой России за такую необдуманную выходку с целью оклеветать человека и оскорбить сборную, предоставив фальшивую информацию публике. В противном случае придется разбираться в соответствии с законом Российской Федерации о СМИ.

"Сборная России – лузеры!". Это правда сказал Тарасов?! //

Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил" //

Пресс-аташе "Локомотива" - о комментарии "Тарасова": "Дмитрий этот не Тарасов"