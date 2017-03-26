Тарасов потребовал извинений за высказывания Лжедмитрия

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о критике в адрес сборной России. Напомним, ранее сайт "Рен-ТВ" опубликовал слова якобы Тарасова, который раскритиковал национальную команду после проигранного матча Кот-д'Ивуару (0:2).
Приводим полностью заявление Тарасова, опубликованное на его странице в "Инстаграме":
Бодрого дня всем! Хочу прокомментировать эту странную и подлую выходку со стороны отечественного СМИ, так как с утра телефон разрывается от звонков. Вкратце: сайт телеканала "Рен-ТВ" разместил аудиозапись со мной о национальной сборной России. Не было бы все так печально, если бы не тот факт, что я не давал никаких комментариев.
Умный и здравомыслящий человек сразу поймет, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек. С утра пресс-служба ФК "Локомотив" связалась с журналистами. Те, в свою очередь, прислали номер, на который звонили якобы мне. Что ж, поднял трубку действительно Дмитрий. Но не я. Причем достаточно агрессивно ответив: "Да не Тарасов я". У меня было много номеров, но не этот.
Лично от себя я требую извинений и опровержений от первоисточника передо мной и национальной командой России за такую необдуманную выходку с целью оклеветать человека и оскорбить сборную, предоставив фальшивую информацию публике. В противном случае придется разбираться в соответствии с законом Российской Федерации о СМИ.
"Сборная России – лузеры!". Это правда сказал Тарасов?! //
Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил" //
Пресс-аташе "Локомотива" - о комментарии "Тарасова": "Дмитрий этот не Тарасов"
Бодрого дня всем! Хочу прокомментировать эту странную и подлую выходку со стороны отечественного СМИ, так как с утра телефон разрывается от звонков. Вкратце: сайт телеканала "РЕН-ТВ" разместил аудиозапись со мной о Национальной Сборной России. Не было бы все так печально, если бы не тот факт, что я не давал никаких комментариев вообще по этому случаю. Умный и здравомыслящий человек сразу поймёт, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек. С утра пресс-служба ФК "Локомотив" связалась с журналистами. Те, в свою очередь, прислали номер на который звонили якобы мне. Что ж, поднял трубку действительно Дмитрий. Но не я. Причём достаточно агрессивно ответив:" Да не Тарасов я". У меня было много номеров, но не этот. Лично от себя я требую извинений и опровержений от первоисточника передо мной и Национальной Командой России за такую необдуманную выходку с целью оклеветать человека и оскорбить Сборную, предоставив фальшивую информацию публике. В противном случае придётся разбираться в соотвествии с Законом Российской Федерации о Средствах Массовой Информации.
Гы
баламошка Лжедимитрий) Ну вы отмочили) А новости у нас в стране и правда должны показывать только по Рен-тв и ТВ-3. Всем же очевидно, что в стране сейчас правят вурдалаки, ведьмы и демоны. _____________________ Терпение, друг мой, еще немного и экстрасенсы с ТНТ всех разоблачат и победЮт! И заживе-е-м...
15:10
баламошка
Лжедимитрий) Ну вы отмочили) А новости у нас в стране и правда должны показывать только по Рен-тв и ТВ-3. Всем же очевидно, что в стране сейчас правят вурдалаки, ведьмы и демоны.
15:03
Птицuk
Дмитрий обязан извиниться перед Лжедмитрием за то, что не он сказал эту правду о сборной по футболу. А должен был.
14:43
Гы
jаhlexx Я не Дмитрий, но готов взять речь на себя !__________________-Да, в принципе, полстраны под каждым словом подпишется.)
14:39
jаhlexx
Я не Дмитрий, но готов взять речь на себя !
14:37
ЮКИ
может,с бодуна,что и брякнул?!
14:14
Гы
"... предоставив фальшивую информацию публике". Посмотрим: "Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше." И что же здесь фальшивого, где неправда, Дима? Каждое слово - чистая правда. То есть, если ты этого не говорил, получается - не сказал правду! Нехорошо Димон, надо быть честным.)))
14:12
Гы
Малыш, а что, Бузова - тоже Дмитрий?)
14:11
Малыш из Ростова
Ну вот хоть тема дня для С-Э появилась. Не хватает мнения Бузовой, Будагосского, Орлова и Мутко. Медведев тоже может что-нибудь сказать: он ли этот Дмитрий или нет.
14:02
shpasic
не ту фотку повесили, нужно было в правильной футболке.
13:59