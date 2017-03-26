Пресс-аташе "Локомотива" - о комментарии "Тарасова": "Дмитрий этот не Тарасов"

Пресс-аташе "Локомотива" Андрей Бодров опроверг информацию о том, что полузащитник клуба Дмитрий Тарасов раскритиковал сборную России за поражение в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). Ранее сайта "Рен-ТВ" опубликовал слова хавбека, который якобы назвал российскую команду "лохи и лузеры".

"Это не фейк. Человек по имени Дмитрий злится, горячится, он искренне переживает за наш футбол. Нюанс в том, что Дмитрий этот – не Тарасов", – написал на своей странице в "Твиттере" Бодров.

"Сборная России – лузеры!". Это правда сказал Тарасов?! //

Дмитрий Тарасов: "Я этого не говорил"