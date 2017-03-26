"Сборная России - лузеры!". Это правда сказал Тарасов?!

Сайт "Рен-ТВ" опубликовал слова полузащитника "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов по поводу игры национальной команды в пятничном товарищеском матче против Кот-д’Ивуара (0:2).

– Да лохи потому что! Лузеры потому что! – цитирует источник Тарасова. – Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше.

Безусловно, тон высказывания удивляет и вызывает сомнения. Дальнейшие комментарии пока отсутствуют. Напомним, Тарасов провел за сборную четыре матча и был кандидатом на поездку на чемпионат мира-2014 и Euro-2016.