"Сборная России - лузеры!". Это правда сказал Тарасов?!

Сайт "Рен-ТВ" опубликовал слова полузащитника "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов по поводу игры национальной команды в пятничном товарищеском матче против Кот-д’Ивуара (0:2).
– Да лохи потому что! Лузеры потому что! – цитирует источник Тарасова. – Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше.
Безусловно, тон высказывания удивляет и вызывает сомнения. Дальнейшие комментарии пока отсутствуют. Напомним, Тарасов провел за сборную четыре матча и был кандидатом на поездку на чемпионат мира-2014 и Euro-2016.
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Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2017-03-25/byvshiy-muzh-olgi-buzovoy-dmitriy-tarasov-raskritikoval-futbolistov-sbornoy
МаратХ
Бузов тот еще кривоногий буратино, патриот с фото Кабаева на майке показался в Турции. После того как два гола в свои ворота привез
13:23
футбол_2018
Крысы бегут с корабля!травмированный Артем Дзюба и Смолов, захворавший Алан Дзагоев, приболевший Денис Глушаков, а что они делают на сборах сборной? Приболевший Акинфеев....Приостановивший выступления за сборную Березуцкий……два представителя ЛГБТ сообщества….Не сборная , а какой то санузел!!!Не пора избавляться от всего этого шлака!!?????
13:15
higagy
Так-то Рен-ТВ - это крайне авторитетный источник. С другой стороны, Дмитриев Тарасовых в стране очень много, какой-то из них мог и сказать.
13:13
Vitalvass
Такая же мразь, как и болельщики на том стадионе. Падаль, которая не заслуживает, чтобы сборная ради него выкладывалась
13:11
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Это ОН вслух прочитал СМС-ку, написанную Бузовой, НЕПОСРЕДСТВЕННО и ЛИЧНО для НЕГО...
13:06
Старик Хотабыч
А в чем,собственно, дело? Тарасов прав на все 100. Нечего тут сопли разводить.
13:05
nilmar
Так то да......
13:05