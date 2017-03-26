12:56 | ФУТБОЛ — Сборная России

"Сборная России - лузеры!". Это правда сказал Тарасов?!

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Сайт "Рен-ТВ" опубликовал слова полузащитника "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов по поводу игры национальной команды в пятничном товарищеском матче против Кот-д’Ивуара (0:2).

– Да лохи потому что! Лузеры потому что! – цитирует источник Тарасова. – Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше.

Безусловно, тон высказывания удивляет и вызывает сомнения. Дальнейшие комментарии пока отсутствуют. Напомним, Тарасов провел за сборную четыре матча и был кандидатом на поездку на чемпионат мира-2014 и Euro-2016.

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Кто был лидером сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром?
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http://ren.tv/novosti/2017-03-25/byvshiy-muzh-olgi-buzovoy-dmitriy-tarasov-raskritikoval-futbolistov-sbornoy

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КОММЕНТАРИИ (7)
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МаратХ

Бузов тот еще кривоногий буратино, патриот с фото Кабаева на майке показался в Турции. После того как два гола в свои ворота привез

13:23

футбол_2018

Крысы бегут с корабля!травмированный Артем Дзюба и Смолов, захворавший Алан Дзагоев, приболевший Денис Глушаков, а что они делают на сборах сборной? Приболевший Акинфеев....Приостановивший выступления за сборную Березуцкий……два представителя ЛГБТ сообщества….Не сборная , а какой то санузел!!!Не пора избавляться от всего этого шлака!!?????

13:15

higagy

Так-то Рен-ТВ - это крайне авторитетный источник. С другой стороны, Дмитриев Тарасовых в стране очень много, какой-то из них мог и сказать.

13:13

Vitalvass

Такая же мразь, как и болельщики на том стадионе. Падаль, которая не заслуживает, чтобы сборная ради него выкладывалась

13:11

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Это ОН вслух прочитал СМС-ку, написанную Бузовой, НЕПОСРЕДСТВЕННО и ЛИЧНО для НЕГО...

13:06

Старик Хотабыч

А в чем,собственно, дело? Тарасов прав на все 100. Нечего тут сопли разводить.

13:05

nilmar

Так то да......

13:05

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