23:15 16 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Жирков и Самедов на флангах? Мы не смотрим на паспорт"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что в национальной команде должны быть не только молодые, но и опытные футболисты. Также Черчесов объяснил, почему постоянно вызывает на сборы национальной команды вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

 
Сегодня. Грозный. Россия – Румыния – 1:0. Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Станислав Черчесов: "Слово "проблема" не подходит к Кокорину"

– Получилось так, что на самых челночных позициях сыграли возрастные опытные игроки – Юрий Жирков и Александр Самедов. В этом есть будущее? – вопрос комментатора Романа Трушечкина.

– В этом есть перспектива. Мы не смотрим на паспорт. Опять же, в команде должно быть несколько опытных игроков, но не 80 процентов. Мы же тоже все оцениваем, прослеживаем рост игроков.

– Зачем было вызывать на сбор Акинфеева, а не дать сыграть Крицюку, Джанаеву или Беленову?

– Потому что главный тренер принял такое решение.

– А почему тренер так решил? – вопрос обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА.

– Мы же с вами говорим о том, что в контрольных матчах тоже нужно добиваться результата. Нужен баланс в команде, надо, чтобы был опытный вратарь. – В чемпионате все вратари проявляют себя хорошо. Крицюк и Джанаев играют в еврокубках, Селихов играл в молодежной сборной и не выглядел там, как должен выглядеть. Его время тоже придет, я знаю возможности Селихова очень хорошо еще по работе с ним в "Амкаре".

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