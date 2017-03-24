Станислав Черчесов: "Выигрывают игроки, проигрывает тренер? Это так, но не совсем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) отметил напряженный характер встречи. Наставник добавил, что разделяет неудачи со своими подопечными, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Со Смоловым и Дзюбой в атаке была бы совсем другая игра?
– Нужно все спокойно проанализировать. Не люблю говорить сгоряча. Да, у нас много травмированных, но у соперника тоже были такие проблемы.
– Есть поговорка: "Выигрывают игроки, проигрывает тренер". Сегодня тоже такой случай?
– Поговорка правдива, но не до конца. Мы команда. А ответственность я, конечно, несу, если вы это хотите услышать.
– Что сегодня получилось, а что – ну совсем нет.
– Очень сложно было проходить оборону соперника, поэтому делали много забросов. Во втором тайме края заработали, стали моменты создавать, выиграли много борьбы на "стандартах". Но до конца дело не довели.
– Раз было так сложно пройти к воротам, может, стоило больше бить издали?
– Вы правы, я говорил об этом в перерыве.
– От схемы с тремя защитниками не отказываетесь?
– Нет, шарахаться не будем. Продолжим кропотливо работать.
juventus1978
CAPELLO VYNOVAT!
23:09
maxscorp78
продолжать кропотливо работать будут уже другие люди....
23:02
NapoliFC
Увольнять надо:) Не сможет он из них ничего слепить.
22:58
tigana.1982
Сборной России нужен тренер умеющий из сереньких футболишек хоть что-то выжать. Фамилию такого все и сами знают...
22:42
анаприлин
"Я несу ответственность за результат? Это так, но не совсем"
22:41
liud
и состав не проверили и проиграли, отговорки, смолова не было,дзюбы, мамаева и т.д. в пользу бедных. уровень игроков в росси средний,примерно одинаковый,тренеру необходимо правильно подобрать игроков по позициям,а так бегали как стадо баранов,во главе с главным. тренера необходимо срочно менять, а то позор. два твёрдых кондидата, бердыев и гаджиев.весь сказ
22:20
Kanidzha
Да ничего страшного не произошло,схема ясна,результат будет.
22:14