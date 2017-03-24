Станислав Черчесов: "Выигрывают игроки, проигрывает тренер? Это так, но не совсем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) отметил напряженный характер встречи. Наставник добавил, что разделяет неудачи со своими подопечными, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Со Смоловым и Дзюбой в атаке была бы совсем другая игра?

– Нужно все спокойно проанализировать. Не люблю говорить сгоряча. Да, у нас много травмированных, но у соперника тоже были такие проблемы.

– Есть поговорка: "Выигрывают игроки, проигрывает тренер". Сегодня тоже такой случай?

– Поговорка правдива, но не до конца. Мы команда. А ответственность я, конечно, несу, если вы это хотите услышать.

– Что сегодня получилось, а что – ну совсем нет.

– Очень сложно было проходить оборону соперника, поэтому делали много забросов. Во втором тайме края заработали, стали моменты создавать, выиграли много борьбы на "стандартах". Но до конца дело не довели.

– Раз было так сложно пройти к воротам, может, стоило больше бить издали?

– Вы правы, я говорил об этом в перерыве.

– От схемы с тремя защитниками не отказываетесь?

– Нет, шарахаться не будем. Продолжим кропотливо работать.