21:47 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Выигрывают игроки, проигрывает тренер? Это так, но не совсем"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) отметил напряженный характер встречи. Наставник добавил, что разделяет неудачи со своими подопечными, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

 
Сегодня. Краснодар. Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2. Александр САМЕДОВ.С трибун кричали: "Где футбол?!" Россия проиграла Кот-д'Ивуару

– Со Смоловым и Дзюбой в атаке была бы совсем другая игра?

– Нужно все спокойно проанализировать. Не люблю говорить сгоряча. Да, у нас много травмированных, но у соперника тоже были такие проблемы.

– Есть поговорка: "Выигрывают игроки, проигрывает тренер". Сегодня тоже такой случай?

– Поговорка правдива, но не до конца. Мы команда. А ответственность я, конечно, несу, если вы это хотите услышать.

– Что сегодня получилось, а что – ну совсем нет.

– Очень сложно было проходить оборону соперника, поэтому делали много забросов. Во втором тайме края заработали, стали моменты создавать, выиграли много борьбы на "стандартах". Но до конца дело не довели.

– Раз было так сложно пройти к воротам, может, стоило больше бить издали?

– Вы правы, я говорил об этом в перерыве.

– От схемы с тремя защитниками не отказываетесь?

– Нет, шарахаться не будем. Продолжим кропотливо работать.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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juventus1978

CAPELLO VYNOVAT!

23:09

maxscorp78

продолжать кропотливо работать будут уже другие люди....

23:02

NapoliFC

Увольнять надо:) Не сможет он из них ничего слепить.

22:58

tigana.1982

Сборной России нужен тренер умеющий из сереньких футболишек хоть что-то выжать. Фамилию такого все и сами знают...

22:42

анаприлин

"Я несу ответственность за результат? Это так, но не совсем"

22:41

liud

и состав не проверили и проиграли, отговорки, смолова не было,дзюбы, мамаева и т.д. в пользу бедных. уровень игроков в росси средний,примерно одинаковый,тренеру необходимо правильно подобрать игроков по позициям,а так бегали как стадо баранов,во главе с главным. тренера необходимо срочно менять, а то позор. два твёрдых кондидата, бердыев и гаджиев.весь сказ

22:20

Kanidzha

Да ничего страшного не произошло,схема ясна,результат будет.

22:14

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