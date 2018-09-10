Станислав Черчесов: "У России были проблемы с защитниками? Кто вам это сказал? Кто обманул?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Чехией (5:1) отметил, что в стране широкий выбор центральных защитников, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. В игре с чехами в центре обороны играли Андрей Семенов и Роман Нойштедтер.

- Еще недавно у сборной России были проблемы с центральными защитниками...

- Кто вам это сказал? Кто вас так обманул?

- Выбор был ограничен - и у вас, и у предшественников...

- У предшественников были два Березуцких и Игнашевич. У нас и сейчас есть выбор. Вы зациклены на именах, а мы считаем, что нужно брать тех кто имеет качество.

- Как вы относитесь к защитникам?

- Я ко всем амплуа отношусь спокойно. У каждого есть свои качества, их надо уважать и развивать. Мы никому не завидуем, надо делать эти качества просто сильнее. Сегодня - такой состав, к следующей игре, может, Кутепов подтянется. Джикии дали отдохнуть - все-таки две большие игры после травмы крестоообразной связки - нецелесообразно. Еще Васина ждем. Игнашевич на тренировках подскажет, если мы чего-то не умеем.