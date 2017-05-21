Станислав Черчесов: "Семенов остановился в росте, играет на одном уровне"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что защитнику "Терека" Андрею Семенову необходимо прогрессировать, чтобы получить вызов в национальную команду. Напомним, что специалист и игрок работали друг с другом в 2013 году в "Амкаре".

– Мы уже работали с ним в месте, – сказал в эфире программы "После футбола" Черчесов. – Семенов остановился в росте, играет на одном уровне. Нужно переходить на новую ступень, чтобы стучаться в двери сборной.

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