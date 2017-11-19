Станислав Черчесов: "Самедов вжился в роль латераля, Смольников тоже начал ее понимать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что защитник "Зенита" Игорь Смольников стал лучше понимать свои задачи в матчах национальной команды. Игрок принял участие в ноябрьских матчах сборной - против Аргентины (0:1) и Испании (3:3).

- Смольников почти на каждом сборе был. Меня часто спрашивали, почему он не выходит, - сказал Черчесов в эфире передачи "После футбола". - Сейчас он начал понимать свою роль латераля. Так же, как и Самедов - у него были сперва проблемы, но сейчас он вжился в эту роль.

- Сейчас на позиции латералей есть по три кандидата.

- Но, например, Рауш силен в одном, а Жирков - в другом.