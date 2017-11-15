Станислав Черчесов: "Раз Смолов забил два гола, значит он сделал свою работу. Но хотел бы выделить всю команду"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Испании (3:3) отметил, что встреча получилась хорошей. По его словам, после пропущенного мяча национальная команда изменила свою игру, перейдя на схему с четырьмя защитниками.

– Что думаете про сборную Испании. Сегодня они выглядели не очень хорошо. Это ваша заслуга?

– Сложно сказать. Если бы мы каждую неделю играли против испанцев – то знали бы, хорошо они сегодня выглядели или плохо. Сегодня получился хороший матч. Как играла команда соперника до меня сказал ее тренер. Мы действовал не до конца так, как надо, но все равно футбол получился качественный и интересный для зрителей. Мы совершали ошибки – надо их исправлять. После пропущенного мяча было необходимо менять игру и мы это сделали. Перешли на систему с четырьмя защитниками. Те вещи, которые мы наигрываем нам удались и, по-моему, мы забили красивые голы.

– Кого выделите в составе сборной России?

– Раз нападающий забил два гола, значит он сделал свою работу. Но хотел бы выделить всю команду. И защитники сыграли дисциплинированно, хотя им было сложно. Нападающие и в индивидуальном, и в оборонительном плане действовали хорошо. Нельзя кого-то выделить. Федя два гола забил, значит чисто арифметически выделился. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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