Станислав Черчесов: "Публикация Нойштедтера после невключения в заявку? Вот если бы он написал "Ура!", я бы оскорбился"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил возвращение центрального защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера в национальную команду. Футболист не был включен в заявку на чемпионат мира, после чего разместил в Инстаграме запись со словами "Тренер решил не брать меня на чемпионат мира. Я шокирован и разочарован. Я на 100 процентов готов и был готов отдавать сборной всего себя"

– В сборную вернулся Нойштедтер, который не попал в заявку на чемпионат мира, после чего разместил сообщение в социальной сети с явно выраженной обидой. Получается, обида в прошлом?

– Вот если бы он разместил флаг России и написал "Слава богу, что я не в составе!", то я точно бы оскорбился. А так, если человек расстроен, это нормальное явление. У Романа появится новый шанс себя проявить. Ничего личного. Мы видели несколько игр Нойштедтера. Его "Фенербахче" не попал в Лигу чемпионов, но сам Роман нормально смотрелся. Нужно его снова посмотреть на нашем уровне. Тем более мы играем с турками, шанс попасть в состав у него большой. (Михаил ГОНЧАРОВ)