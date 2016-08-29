19:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Полчаса разговаривал с Фернандесом на всех языках"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов нашел общий язык с натурализованным защитником Мариу Фернандесом, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

По словам специалиста, они беседовали с игроком, прибывшим в расположение национальной команды на один день, около получаса.

- Полчаса поговорили с Фернандесом, - сказал Черчесов. - Он на португальском, я на всех.

Напомним, сборной России 31 августа предстоит сыграть товарищеский матч с Турцией. А 6 сентября россияне встретятся с Ганой.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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mayornataly

Что за звезда такая Фернандес? Обычный средний футболист. Может чуть выше уровнем чем его конкуренты из России.

19:47

цска 19781978

А у нас 1000000 вариантов?

19:29

mayornataly

Фернандес=Месси?))))))

19:25

Восставший из пепла

Новый тренд Россиянии, скоро и язык будет состоять из смеси, чтобы нью-россиянам легче было общаться.

19:24

цска 19781978

mayornataly Месси тоже надо было обломать?

19:23

mayornataly

Нех гражданство давать без знания русского языка...

19:21

цска 19781978

На еврейском.Он с руководством на нем разговаривает)))

19:17

баламошка

На эльфийском тоже?

19:14

Rus_Tam

На осетинском)))

19:13

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