Станислав Черчесов: "Полчаса разговаривал с Фернандесом на всех языках"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов нашел общий язык с натурализованным защитником Мариу Фернандесом, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

По словам специалиста, они беседовали с игроком, прибывшим в расположение национальной команды на один день, около получаса.

- Полчаса поговорили с Фернандесом, - сказал Черчесов. - Он на португальском, я на всех.

Напомним, сборной России 31 августа предстоит сыграть товарищеский матч с Турцией. А 6 сентября россияне встретятся с Ганой.