Станислав Черчесов: "Полчаса разговаривал с Фернандесом на всех языках"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов нашел общий язык с натурализованным защитником Мариу Фернандесом, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
По словам специалиста, они беседовали с игроком, прибывшим в расположение национальной команды на один день, около получаса.
- Полчаса поговорили с Фернандесом, - сказал Черчесов. - Он на португальском, я на всех.
Напомним, сборной России 31 августа предстоит сыграть товарищеский матч с Турцией. А 6 сентября россияне встретятся с Ганой.
mayornataly
Что за звезда такая Фернандес? Обычный средний футболист. Может чуть выше уровнем чем его конкуренты из России.
19:47
цска 19781978
А у нас 1000000 вариантов?
19:29
mayornataly
Фернандес=Месси?))))))
19:25
Восставший из пепла
Новый тренд Россиянии, скоро и язык будет состоять из смеси, чтобы нью-россиянам легче было общаться.
19:24
цска 19781978
mayornataly Месси тоже надо было обломать?
19:23
mayornataly
Нех гражданство давать без знания русского языка...
19:21
цска 19781978
На еврейском.Он с руководством на нем разговаривает)))
19:17
баламошка
На эльфийском тоже?
19:14
Rus_Tam
На осетинском)))
19:13