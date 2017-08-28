Станислав Черчесов: "Лунев завтра присоединится к сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев присоединится к национальной команде 29 августа. Ранее голкипер, получивший повреждение колена, выразил надежду на то, что сможет принять участи в учебно-тренировочном сборе.

– Пообщались уже с Луневым? – вопрос Черчесову.

– Только в прямом эфире. Он утром улетел в Италию, его проверили. Завтра он прилетит сюда. Пообщаемся, посмотрим, на что он готов. Тот же Кузяев и Фернандес тренировались сегодня меньше из-за их загруженности. Надо внимательно следить, чтобы грамотно провести игроков к матчу.

– Как себя чувствует Селихов и насколько он виноват в тех голах, которые пропустил в последних матчах за клуб?

– Это клубные вопросы, которые должны обсуждать клубные тренеры. Я разницу не видел, он работает со всеми. Никаких вопросов.

– Параллельно сбор проводит молоджека. Вы лично бедует за ними следить?

– Какой термин – следить. Думаю, что я посещу игру в четверг. Хотелось бы вывести всю команду, но у нас тренировка. Посмотрим по ситуации. У них будет один день в Новогорске, пообщаемся с Бушмановым. А так мы всегда в контакте, нужную информацию получаем. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, тренировочный сбор национальной команды стартовал 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

