Станислав Черчесов: "Лунев? Восхищаться пока нечем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), подчеркнул, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев остается первым номером в сборной. Специалист подчеркнул, что прогресс голкипера "Зенита" Андрея Лунева – плюс и для клуба, и для национальной команды.

– Все восхищены игрой Лунева. Для сборной это плюс, что появился второй очень сильный вратарь?

– Это большой плюс и для сборной, и для клуба. Но восхищаться пока нечем. Восхищаться можете вы, журналисты. А в нашем понимании можно быть удовлетворенным, что есть стабильность, которая нас радует. Лунев в сентябре был на сборе, провел игру на достойном уровне. Но повторю, что восхищаться пока нечем. Хотя мы рады, что появляются таких игроки. На разных позициях, не только на вратарской.

– Акинфеев...

– Он номер один. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Черчесова