22:59 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Кокорин - не футболист, который не хочет играть"

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Вчера. Грозный. Россия - Румыния - 1:0. Александр КОКОРИН.Кокорин: без проблем, без голов, без пользы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола" ответил на вопрос обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА относительно игры нападающего Александра Кокорина в матчах с Катаром (1:2) и Румынией (1:0). По словам наставника, футболист "Зенита" исполняет свою роль на поле и не заслуживает критики.

– Кокорин отыграл 90 минут? Как нам относиться к этому?

– Я на суде? Не могу ничего поделать, если вы не видите стремление играть. Могу привести вам статистические данные. Он и гол организовал в Катаре с пенальти, и еще мог забить. И в матче с Катаром, и в матче с Румынией он больше всех пробежал, у него больше всех спринтов. Футболист который не хочет играть, – так не действует. Я доволен его отношение к делу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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onlywhitespartak

Заголовок правильный , кокорин не футболист ))

23:11

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