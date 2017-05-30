15:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

Смолов и Смольников - самые быстрые игроки сборной России

Нападающий сборной России Федор Смолов и защитник Игорь Смольников показали лучшие результаты тестов на скорость, сообщает пресс-служба национальной команды. Время, за которое они преодолели дистанцию, совпало вплоть до тысячных секунды.

 
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Напомним, что сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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