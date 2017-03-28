Симон Миньоле: "Горд выйти на поле в составе сборной Бельгии на матч с Россией"

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле в преддверии товарищеского матча против сборной России выразил гордость в связи с предстоящим выходом на поле. Ранее стало известно, что с первых минут против россиян сыграет голкипер "Ливерпуля", тогда как основной вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пропустит встречу.
– Горд выйти на поле в составе сборной своей страны, – написал на странице в "Твиттере" Миньоле.
Напомним, что контрольный матч состоится сегодня на сочинском стадионе "Фишт" и начнется в 19.00 по московскому времени.
Трансляция матча Россия - Бельгия
Proud to step out onto the pitch for my country! 🇧🇪vs 🇷🇺 ⚽️👊🏻 #Tousensemble pic.twitter.com/3bOcQgfW3u– Simon Mignolet (@SMignolet) 28 марта 2017 г.
баламошка
Во дурак то) Видимо ещё ни разу игру сборной России не видел.
11:47