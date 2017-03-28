11:43 | ФУТБОЛ — Сборная России

Симон Миньоле: "Горд выйти на поле в составе сборной Бельгии на матч с Россией"

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Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле в преддверии товарищеского матча против сборной России выразил гордость в связи с предстоящим выходом на поле. Ранее стало известно, что с первых минут против россиян сыграет голкипер "Ливерпуля", тогда как основной вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пропустит встречу.

– Горд выйти на поле в составе сборной своей страны, – написал на странице в "Твиттере" Миньоле.

Напомним, что контрольный матч состоится сегодня на сочинском стадионе "Фишт" и начнется в 19.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Во дурак то) Видимо ещё ни разу игру сборной России не видел.

11:47

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