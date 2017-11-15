01:28 | Футбол — Сборная России

Серхио Рамос: "Мои голы - хороший подарок для сына"

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Защитник сборной Испании Серхио Рамос после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что свои голы посвятил младшему сыну, у которого во вторник был день рождения. Напомним, что испанец оформил дубль.

– Сегодня особенный день для вас?

– Да, день рождения моего младшего сына, так что я рад, что смог посвятить ему такой матч. Кажется, вышел хороший подарок.

– Команда при Лопетеги пока не проигрывает. Какой настрой в раздевалке?

– Мы счастливы, что проделали такую работу – выполнили главную задачу, отобрались на ЧМ, и, пусть не показали сегодня хорошей игры, смотрим в будущее с оптимизмом. (Егор БЫЧКОВ)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

Жаль судья испанцам помог. А Рамосу гордится такими пенальти стыдно должно быть. Впрочем понятие совесть это только у наших есть, там она напрочь отсутствует давно

01:33