Серхио Рамос: "Мои голы - хороший подарок для сына"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что свои голы посвятил младшему сыну, у которого во вторник был день рождения. Напомним, что испанец оформил дубль.

– Сегодня особенный день для вас?

– Да, день рождения моего младшего сына, так что я рад, что смог посвятить ему такой матч. Кажется, вышел хороший подарок.

– Команда при Лопетеги пока не проигрывает. Какой настрой в раздевалке?

– Мы счастливы, что проделали такую работу – выполнили главную задачу, отобрались на ЧМ, и, пусть не показали сегодня хорошей игры, смотрим в будущее с оптимизмом. (Егор БЫЧКОВ)