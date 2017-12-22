Сборная России напомнила о дебютантах 2017 года

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик, посвященный игрокам, дебютировавшим за национальную команду в 2017 году. Под руководством Станислава Черчесова в уходящем году за сборную впервые сыграли 7 человек - Георгий Джикия, Мариу Фернандес, Антон Заболотный, Константин Рауш, Далер Кузяев, Антон Миранчук и Андрей Лунев.

Отметим, что 5 футболистов из 7 впервые сыграли за национальную команду в октябре во встрече против Кореи (4:2). Игра против "Динамо" (3:0), состоявшаяся в сентябре, не учитывалась, поскольку она не носила статус официального товарищеского матча.