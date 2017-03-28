Россия - Бельгия: волевая ничья в Сочи!

Сегодня. Сочи. Россия - Бельгия - 3:3. Хозяева реабилитировались за поражение от Кот-д'Ивуара? Фото Алексей Иванов, "СЭ"

Сборная России в контрольном матче сыграла вничью с Бельгией – 3:3. Встреча проходила в Сочи на стадионе "Фишт" и стала первой игрой в истории олимпийской арены.

Счет в матче открыл Виктор Васин. После этого у бельгийцев Кевин Миральяс реализовал пенальти, а Кристиан Бентеке отметился дублем. Во второй половине по голу у россиян забили Алексей Миранчук и Александр Бухаров.

Для российской команды эта ничья стала второй в семи матчах под руководством Станислава Черчесова при двух победах и трех поражениях.

Товарищеский матч

РОССИЯ – Бельгия – 3:3 (1:3)

Голы: Васин, 3 (1:0). Миральяс, 17 - с пенальти (1:1). Бентеке, 42 (1:2). Бентеке, 45 - штрафной (1:3). Миранчук, 74 (2:3). Бухаров, 90+2 (3:3).

Россия: Акинфеев, Самедов, Нойштедтер, Васин, Кудряшов, Комбаров, Зобнин, Дзагоев (Оздоев, 16. Миранчук, 72), Ерохин (Глушаков, 76), Канунников (Бухаров, 46), Полоз (Головин, 62).

Бельгия: Миньоле, Фокет, Алдервейрелд, Фермален (Боята, 90), Фертонген, Шадли (Феррейра-Карраско, 77), Дембеле (Азар, 84), Тилеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку, 77).

Судьи: МАРЧИНЯК. Листкевич, Сокольницки (все - Польша).

28 марта. Сочи. Стадион "Фишт".

Трансляция матча Россия - Бельгия