20:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Россия - Бельгия: волевая ничья в Сочи!

Сегодня. Сочи. Россия - Бельгия - 3:3. Хозяева реабилитировались за поражение от Кот-д'Ивуара? Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Сегодня. Сочи. Россия - Бельгия - 3:3. Хозяева реабилитировались за поражение от Кот-д'Ивуара? Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Сборная России в контрольном матче сыграла вничью с Бельгией – 3:3. Встреча проходила в Сочи на стадионе "Фишт" и стала первой игрой в истории олимпийской арены.

Счет в матче открыл Виктор Васин. После этого у бельгийцев Кевин Миральяс реализовал пенальти, а Кристиан Бентеке отметился дублем. Во второй половине по голу у россиян забили Алексей Миранчук и Александр Бухаров.

Для российской команды эта ничья стала второй в семи матчах под руководством Станислава Черчесова при двух победах и трех поражениях.

Товарищеский матч

РОССИЯ – Бельгия – 3:3 (1:3)

Голы: Васин, 3 (1:0). Миральяс, 17 - с пенальти (1:1). Бентеке, 42 (1:2). Бентеке, 45 - штрафной (1:3). Миранчук, 74 (2:3). Бухаров, 90+2 (3:3).

Россия: Акинфеев, Самедов, Нойштедтер, Васин, Кудряшов, Комбаров, Зобнин, Дзагоев (Оздоев, 16. Миранчук, 72), Ерохин (Глушаков, 76), Канунников (Бухаров, 46), Полоз (Головин, 62).

Бельгия: Миньоле, Фокет, Алдервейрелд, Фермален (Боята, 90), Фертонген, Шадли (Феррейра-Карраско, 77), Дембеле (Азар, 84), Тилеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку, 77).

Судьи: МАРЧИНЯК. Листкевич, Сокольницки (все - Польша).

28 марта. Сочи. Стадион "Фишт".

Трансляция матча Россия - Бельгия

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КОММЕНТАРИИ (146)
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Лекс

То есть защитников этой сбродной не смущает то, что полу резервный состав сборной бельгии, легко и непринужденно раскатывал сбродную России, даже не вспотев, в первом тайме, вдруг встали во втором? и пешеходы юродивые вдруг преобразились, залетали по полю, и то что миньоле в концовке в центр поля прибежал оставив пустые ворота? и то что защита бельгийцев вдруг стала упускать быстрого техничного юркого бухарова))) даже спектакль без палева соорудить не смогли)) видимо режиссеров отечественных пригласили))) где то пели: "дороги в стране, как зарплаты, футбол и конечно кино г*вно, на посчастливилось увидеть сразу 2 г*вна, футбол и кино))

21:21

pakha

Я так понял идиотов на земле русской никогда не переведется, оттого и имеем то, что имеем. Вы рады жить в таком авторитарном государстве, где в почете воровство, кумовство и откаты, а народ как бомжевал так и бомжует) Ну радуйтесь дальше) Мне чисто пофиг. Потому что не факт, что с другими было бы лучше. А новые просто придут с большим аппетитом. Главное, чтоб меня не трогали) Вас радует фарс в ничего не значащем товарняке, особенно для бельгийцев?))) Ок))) Меня же это просто рассмешило. Просто выдалось свободное время и включил тв, где как раз шли эти кривоногие... Первый тайм прошел как и должно быть по сути))) Второй тайм просто позабавил))))

21:21

ЮКИ

счастье-то какое для Страны!объявить завтра всенародный праздник и Не выходить на работу!а чёрная дырка москоней в своём репертуаре!опять пропустила,на этот раз ажно 3 штуки!в стойло его!

21:21

Свинству Бой!

Как на последних минутах старался Миньоле. И из ворот зачем-то убежал, но Бухарик оплошал, но затем ловко пустил между ногами. Клоунада, паноптикум, фарс!

21:21

inspire

ну пусть матч не договорной в прямом смысле этого слова, но в концовке матча Бельгия уже не играла и неважно по какой причине (нет мотивации/устала/надоело/решили что уже выиграли/не захотели обижать хозяев заплативших им 300к) ... а с учетом уровня нашей игры радости от вытянутой ничьи никакой нет ...

21:20

лилияленьдень

Игра понравилась!Несмотря на отсутствие многих лидеров,играли хорошо,неплохо контролировали мяч,отлично действовали индивидуально.Это явно не всё на что способна эта сборная!При удачном стечении обстоятельств могли бы и больше забить...Но надо отдать должное и сопернику-у России тоже крепкая,боевитая,неуступчивая и конечно перспективная команда

21:20

bit1

Но Бельгийцы прекратили играть в настоящий футбол как в первом тайме, а так бы ещё штуки три ещё вколотили. Печальная игра сборной.

21:20

zoostation

Бегущий человек zoostation Бегущий человек GerychZ &#10031; Странно, что с Бельгией договорились, а с нищими неграми нет )) Видимо потому что никто у нас негритянского языка не знает..) 21:06************* А как же тогда договорились с Бельгией? 21:11----------- через Витселя. инфа сотка) 21:14************ Так со слоновыми через Думбика могли. Эх, всему Леонтьича учит надо. 21:16 ----------- Думбья давно вне сборной.

21:20

konstantin sh

В конце матча бельгийцы, после того как выпустили своих звезд (Карраско, Лукаку,Миральяс, Витсель), перестали играть, пуляли мяч назад так, что мы выходили один на один, правда, не забивали. И все-таки сравняли! Наши замены, наоборот, выстрелили: Головин,отобрав мяч, разогнал 2 голевую атаку; Миранчук - может же, просто лучший; Глушаков выгрызал все в центре поля в отличие от корявого и трясущегося Ерохина, обыгрываемого всеми бельгийцами, и незаметного Оздоева; ну и спаситель Бухаров. А как заиграл со своим бывшим и нынешним одноклубниками Самедов, игравший сначала неудачно. Да и Зобнин начал выигрывать единоборства. Оборона, особенно Нойштедтер (не лучше Кутепова), опять не впечатлила. Дайте мне надежду,что все было честно. Я хочу верить! Сборная в последнее время только расстраивала,падение старой сборной началось тоже с волевой ничьей и голом Васи Березуцкого в ворота Англии. Так пусть эта ничья будет возрождением новой сборной России! Удачи вам и нам, мужики! Чтобы наши ожидания привели вас к новым победам российской команды!

21:20

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Сейчас сообщили, что самолёт с бельгийцами взлететь не смог ::: перегруз из--за чемоданов с "содержимым". Срочно военно--транспортный заказали....

21:19

Свинству Бой!

Да это край! Хотя с низу могут еще постучать. Но организовать дог для сборной.................мда.

21:19

Вгыгел

бельгийцы второй тайм бросили играть и в обороне расслабились . витсель никакой был почему то .

21:19

crabuzz

так-то очевидно, что во втором тайме игра у бельгийцев расклеилась, уж не знаю, в чем тут основная причина: их расслабленность от счета 3-1, уход Тилеманса и Шадли, которые "делали" игру в 1 тайме или наша игра , в том числе действительно удачные замены Черчесова, - неважно. Главное, что наши всё равно молодцы.

21:18

RW.irk

GerychZ &#10031; RW.irk - Это из той же оперы, когда Зенит Спартак при помощи админресурса побеждает, а Амкары с Тереками ни хрена не может )) ========== Да, точно, согласен. Или ещё, когда Спартак тащут к чемпионству и не дают ни одного пенальти))

21:18

bvp

Балласт потихоньку отсеивается. Нойштедтер не вариант - нужен Вася. На правый фланг - Фернандес. Васин и Кудряшов понравились, спокойно, без пожаров. Ну и Акинфеева надо поменять разок-другой для разнообразия, может у другого лучше получится.

21:18

GerychZ ✯

самарец - У кого наполнились зелеными? У миллионеров сборной Бельгии? )) 300 штук на команду? Да они бы в рожу плюнули за такой договорняк...

21:18

yspesh4

Скажу просто. Все, отписавшиваеся про договорняк, дыбилы. И откуда вылазиют эти ноунеймы? Кроме Василича, тот понятно уже спать в Омске пополз.

21:17

Dymanomashina

Andrei777777 Много у нас странных " болельщиков " .Они очень ,очень болеют ...против сборной России . Ничья - и хорошо ! 21:14--------------------------------------------------Напрашивается логичный вопрос: может они не из России?

21:17

kot Begemot

Бельгия очень старалась пропустить, но Бухаров смог забить в пустые ворота только со второго раза...

21:17

aleksart-spb

тьфу противны договорняк,не думал что сборная бельгия на такое пойдёт позор!

21:17

zoostation

igorvasilevich zoostation За чем вопрос задавать, когда видно, как специально вратарь Бельгии давал возможность забивать гол нашим корягам и как защитники стали бельгийские расступаться специально. 21:13 ------------- я тоже это видел. но видимо не все смотрели последние минуты матча.

21:16

RW.irk

Ипенья, дубинушка, проигрывать Бельгии можно, ибо это топ сборная, а вот проигрывать Коста-Рике на открытии стадиона или Ивуару, вот это не очень желательно. Срочно, срочно придумываем новую версию, эта развалилась вдребезги!

21:16

Бегущий человек

zoostation Бегущий человек GerychZ &#10031; Странно, что с Бельгией договорились, а с нищими неграми нет )) Видимо потому что никто у нас негритянского языка не знает..) 21:06************* А как же тогда договорились с Бельгией? 21:11----------- через Витселя. инфа сотка) 21:14************ Так со слоновыми через Думбика могли. Эх, всему Леонтьича учит надо.

21:16

Dymanomashina

serzheo Сколько же леберастов и саксов на форуме. Офигеть. 21:11---------------------------Там еще хохлы, тролли и просто лузеры по жизни.

21:15

самарец

С неграми нельзя договорится Для них в кайф после долгих лет рабства побеждать "белых эксплуататоров "" А с Бельгией как говорят в таких случаях "победила дружба"" У одних карманы наполнились зелёными у других иллюзия своего мастерства

21:15

Бегущий человек

Новоуепинни RW.irk Договорняк в товарищеском матче.... Люди, вы дебилы?! Только честно?))) 21:04 ---------------------- Ну ты совсем тормоз простуженный )) Это ж Сочи, блатной стадик олимпияды, официоз, вставание с колен + бабок бельгии больше проплачено чем африке, проигрывать нельзя 21:10************* И в чем логика?

21:14

Andrei777777

Много у нас странных " болельщиков " .Они очень ,очень болеют ...против сборной России . Ничья - и хорошо !

21:14

zoostation

Бегущий человек GerychZ &#10031; Странно, что с Бельгией договорились, а с нищими неграми нет )) Видимо потому что никто у нас негритянского языка не знает..) 21:06************* А как же тогда договорились с Бельгией? 21:11----------- через Витселя. инфа сотка)

21:14

GerychZ ✯

Бегущий человек - Спроси у гопоты, что ниже отписалась..)

21:13

igorvasilevich

zoostation За чем вопрос задавать, когда видно, как специально вратарь Бельгии давал возможность забивать гол нашим корягам и как защитники стали бельгийские расступаться специально.

21:13

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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