Россия - Бельгия: волевая ничья в Сочи!

Сборная России в контрольном матче сыграла вничью с Бельгией – 3:3. Встреча проходила в Сочи на стадионе "Фишт" и стала первой игрой в истории олимпийской арены.
Счет в матче открыл Виктор Васин. После этого у бельгийцев Кевин Миральяс реализовал пенальти, а Кристиан Бентеке отметился дублем. Во второй половине по голу у россиян забили Алексей Миранчук и Александр Бухаров.
Для российской команды эта ничья стала второй в семи матчах под руководством Станислава Черчесова при двух победах и трех поражениях.
Товарищеский матч
РОССИЯ – Бельгия – 3:3 (1:3)
Голы: Васин, 3 (1:0). Миральяс, 17 - с пенальти (1:1). Бентеке, 42 (1:2). Бентеке, 45 - штрафной (1:3). Миранчук, 74 (2:3). Бухаров, 90+2 (3:3).
Россия: Акинфеев, Самедов, Нойштедтер, Васин, Кудряшов, Комбаров, Зобнин, Дзагоев (Оздоев, 16. Миранчук, 72), Ерохин (Глушаков, 76), Канунников (Бухаров, 46), Полоз (Головин, 62).
Бельгия: Миньоле, Фокет, Алдервейрелд, Фермален (Боята, 90), Фертонген, Шадли (Феррейра-Карраско, 77), Дембеле (Азар, 84), Тилеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку, 77).
Судьи: МАРЧИНЯК. Листкевич, Сокольницки (все - Польша).
28 марта. Сочи. Стадион "Фишт".
Трансляция матча Россия - Бельгия
Г⚽⚽⚽⚽Л!!!!! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 марта 2017 г.
Контрольный матч (#Сочи, #Фишт). #РоссияБельгия 1:0 3' ВИКТОР ВАСИН (@PFC_CSKA_MOSCOW) pic.twitter.com/a7UPEfwW0Q
Г⚽Л! БЕЛЬГИЯ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 марта 2017 г.
Контрольный матч (#Сочи, #Фишт). #РоссияБельгия 1:2 42' Кристиан Бентеке @chrisbenteke (@CPFC) pic.twitter.com/VGPx3nf4Jw
Г⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 марта 2017 г.
Контрольный матч (#Сочи, #Фишт). #РоссияБельгия 2:3 Алексей Миранчук (@fclm_official) pic.twitter.com/iE6apMxt8p
Лекс
То есть защитников этой сбродной не смущает то, что полу резервный состав сборной бельгии, легко и непринужденно раскатывал сбродную России, даже не вспотев, в первом тайме, вдруг встали во втором? и пешеходы юродивые вдруг преобразились, залетали по полю, и то что миньоле в концовке в центр поля прибежал оставив пустые ворота? и то что защита бельгийцев вдруг стала упускать быстрого техничного юркого бухарова))) даже спектакль без палева соорудить не смогли)) видимо режиссеров отечественных пригласили))) где то пели: "дороги в стране, как зарплаты, футбол и конечно кино г*вно, на посчастливилось увидеть сразу 2 г*вна, футбол и кино))
21:21
pakha
Я так понял идиотов на земле русской никогда не переведется, оттого и имеем то, что имеем. Вы рады жить в таком авторитарном государстве, где в почете воровство, кумовство и откаты, а народ как бомжевал так и бомжует) Ну радуйтесь дальше) Мне чисто пофиг. Потому что не факт, что с другими было бы лучше. А новые просто придут с большим аппетитом. Главное, чтоб меня не трогали) Вас радует фарс в ничего не значащем товарняке, особенно для бельгийцев?))) Ок))) Меня же это просто рассмешило. Просто выдалось свободное время и включил тв, где как раз шли эти кривоногие... Первый тайм прошел как и должно быть по сути))) Второй тайм просто позабавил))))
21:21
ЮКИ
счастье-то какое для Страны!объявить завтра всенародный праздник и Не выходить на работу!а чёрная дырка москоней в своём репертуаре!опять пропустила,на этот раз ажно 3 штуки!в стойло его!
21:21
Свинству Бой!
Как на последних минутах старался Миньоле. И из ворот зачем-то убежал, но Бухарик оплошал, но затем ловко пустил между ногами. Клоунада, паноптикум, фарс!
21:21
inspire
ну пусть матч не договорной в прямом смысле этого слова, но в концовке матча Бельгия уже не играла и неважно по какой причине (нет мотивации/устала/надоело/решили что уже выиграли/не захотели обижать хозяев заплативших им 300к) ... а с учетом уровня нашей игры радости от вытянутой ничьи никакой нет ...
21:20
лилияленьдень
Игра понравилась!Несмотря на отсутствие многих лидеров,играли хорошо,неплохо контролировали мяч,отлично действовали индивидуально.Это явно не всё на что способна эта сборная!При удачном стечении обстоятельств могли бы и больше забить...Но надо отдать должное и сопернику-у России тоже крепкая,боевитая,неуступчивая и конечно перспективная команда
21:20
bit1
Но Бельгийцы прекратили играть в настоящий футбол как в первом тайме, а так бы ещё штуки три ещё вколотили. Печальная игра сборной.
21:20
zoostation
Бегущий человек zoostation Бегущий человек GerychZ ✯ Странно, что с Бельгией договорились, а с нищими неграми нет )) Видимо потому что никто у нас негритянского языка не знает..) 21:06************* А как же тогда договорились с Бельгией? 21:11----------- через Витселя. инфа сотка) 21:14************ Так со слоновыми через Думбика могли. Эх, всему Леонтьича учит надо. 21:16 ----------- Думбья давно вне сборной.
21:20
konstantin sh
В конце матча бельгийцы, после того как выпустили своих звезд (Карраско, Лукаку,Миральяс, Витсель), перестали играть, пуляли мяч назад так, что мы выходили один на один, правда, не забивали. И все-таки сравняли! Наши замены, наоборот, выстрелили: Головин,отобрав мяч, разогнал 2 голевую атаку; Миранчук - может же, просто лучший; Глушаков выгрызал все в центре поля в отличие от корявого и трясущегося Ерохина, обыгрываемого всеми бельгийцами, и незаметного Оздоева; ну и спаситель Бухаров. А как заиграл со своим бывшим и нынешним одноклубниками Самедов, игравший сначала неудачно. Да и Зобнин начал выигрывать единоборства. Оборона, особенно Нойштедтер (не лучше Кутепова), опять не впечатлила. Дайте мне надежду,что все было честно. Я хочу верить! Сборная в последнее время только расстраивала,падение старой сборной началось тоже с волевой ничьей и голом Васи Березуцкого в ворота Англии. Так пусть эта ничья будет возрождением новой сборной России! Удачи вам и нам, мужики! Чтобы наши ожидания привели вас к новым победам российской команды!
21:20
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Сейчас сообщили, что самолёт с бельгийцами взлететь не смог ::: перегруз из--за чемоданов с "содержимым". Срочно военно--транспортный заказали....
21:19
Свинству Бой!
Да это край! Хотя с низу могут еще постучать. Но организовать дог для сборной.................мда.
21:19
Вгыгел
бельгийцы второй тайм бросили играть и в обороне расслабились . витсель никакой был почему то .
21:19
crabuzz
так-то очевидно, что во втором тайме игра у бельгийцев расклеилась, уж не знаю, в чем тут основная причина: их расслабленность от счета 3-1, уход Тилеманса и Шадли, которые "делали" игру в 1 тайме или наша игра , в том числе действительно удачные замены Черчесова, - неважно. Главное, что наши всё равно молодцы.
21:18
RW.irk
GerychZ ✯ RW.irk - Это из той же оперы, когда Зенит Спартак при помощи админресурса побеждает, а Амкары с Тереками ни хрена не может )) ========== Да, точно, согласен. Или ещё, когда Спартак тащут к чемпионству и не дают ни одного пенальти))
21:18
bvp
Балласт потихоньку отсеивается. Нойштедтер не вариант - нужен Вася. На правый фланг - Фернандес. Васин и Кудряшов понравились, спокойно, без пожаров. Ну и Акинфеева надо поменять разок-другой для разнообразия, может у другого лучше получится.
21:18
GerychZ ✯
самарец - У кого наполнились зелеными? У миллионеров сборной Бельгии? )) 300 штук на команду? Да они бы в рожу плюнули за такой договорняк...
21:18
yspesh4
Скажу просто. Все, отписавшиваеся про договорняк, дыбилы. И откуда вылазиют эти ноунеймы? Кроме Василича, тот понятно уже спать в Омске пополз.
21:17
Dymanomashina
Andrei777777 Много у нас странных " болельщиков " .Они очень ,очень болеют ...против сборной России . Ничья - и хорошо ! 21:14--------------------------------------------------Напрашивается логичный вопрос: может они не из России?
21:17
kot Begemot
Бельгия очень старалась пропустить, но Бухаров смог забить в пустые ворота только со второго раза...
21:17
aleksart-spb
тьфу противны договорняк,не думал что сборная бельгия на такое пойдёт позор!
21:17
zoostation
igorvasilevich zoostation За чем вопрос задавать, когда видно, как специально вратарь Бельгии давал возможность забивать гол нашим корягам и как защитники стали бельгийские расступаться специально. 21:13 ------------- я тоже это видел. но видимо не все смотрели последние минуты матча.
21:16
RW.irk
Ипенья, дубинушка, проигрывать Бельгии можно, ибо это топ сборная, а вот проигрывать Коста-Рике на открытии стадиона или Ивуару, вот это не очень желательно. Срочно, срочно придумываем новую версию, эта развалилась вдребезги!
21:16
Бегущий человек
zoostation Бегущий человек GerychZ ✯ Странно, что с Бельгией договорились, а с нищими неграми нет )) Видимо потому что никто у нас негритянского языка не знает..) 21:06************* А как же тогда договорились с Бельгией? 21:11----------- через Витселя. инфа сотка) 21:14************ Так со слоновыми через Думбика могли. Эх, всему Леонтьича учит надо.
21:16
Dymanomashina
serzheo Сколько же леберастов и саксов на форуме. Офигеть. 21:11---------------------------Там еще хохлы, тролли и просто лузеры по жизни.
21:15
самарец
С неграми нельзя договорится Для них в кайф после долгих лет рабства побеждать "белых эксплуататоров "" А с Бельгией как говорят в таких случаях "победила дружба"" У одних карманы наполнились зелёными у других иллюзия своего мастерства
21:15
Бегущий человек
Новоуепинни RW.irk Договорняк в товарищеском матче.... Люди, вы дебилы?! Только честно?))) 21:04 ---------------------- Ну ты совсем тормоз простуженный )) Это ж Сочи, блатной стадик олимпияды, официоз, вставание с колен + бабок бельгии больше проплачено чем африке, проигрывать нельзя 21:10************* И в чем логика?
21:14
Andrei777777
Много у нас странных " болельщиков " .Они очень ,очень болеют ...против сборной России . Ничья - и хорошо !
21:14
zoostation
Бегущий человек GerychZ ✯ Странно, что с Бельгией договорились, а с нищими неграми нет )) Видимо потому что никто у нас негритянского языка не знает..) 21:06************* А как же тогда договорились с Бельгией? 21:11----------- через Витселя. инфа сотка)
21:14
GerychZ ✯
Бегущий человек - Спроси у гопоты, что ниже отписалась..)
21:13
igorvasilevich
zoostation За чем вопрос задавать, когда видно, как специально вратарь Бельгии давал возможность забивать гол нашим корягам и как защитники стали бельгийские расступаться специально.
21:13