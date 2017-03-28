Роман Широков: "Бердыев в сборной? Не знаю, насколько это нужно"

Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову высказался о возможном включении Курбана Бердыева в тренерский штаб национальной команды.

– Бердыев в сборной? Не знаю, насколько это нужно, – сказал Широков. – Это, конечно, возможно. Во времена СССР такое было. Нужно посмотреть, на сколько позитивен этот опыт был и примерить его на сегодняшнее время.

Курбан Бекиевич дает хороший результат с "Ростовом". Но стоит учесть, что ему потребовался примерно год, чтобы добиться результата с командой. А нельзя купить Нобоа, Наваса. Придется работать с теми игроками, которые есть. Но было бы интересно посмотреть на работу Бердыева в сборной.