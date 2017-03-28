Роман Широков: "Бердыев в сборной? Не знаю, насколько это нужно"

Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову высказался о возможном включении Курбана Бердыева в тренерский штаб национальной команды.
– Бердыев в сборной? Не знаю, насколько это нужно, – сказал Широков. – Это, конечно, возможно. Во времена СССР такое было. Нужно посмотреть, на сколько позитивен этот опыт был и примерить его на сегодняшнее время.
Курбан Бекиевич дает хороший результат с "Ростовом". Но стоит учесть, что ему потребовался примерно год, чтобы добиться результата с командой. А нельзя купить Нобоа, Наваса. Придется работать с теми игроками, которые есть. Но было бы интересно посмотреть на работу Бердыева в сборной.
дед 66
Если бы Бердыев выпускал Бухарова, Полоза и Азмуна вместе, у него был бы результат. Представьте, что Месси будет меняться с Суаресом. Также и в сборной, надо иметь трёх нападающих, чтобы игра была результативной. Старики помнят схему 1+3+2+5. Из пяти двоих называли полунападающими (инсайды).
10:36
RoyalHunter
этой сборной поможет только Галустян
10:27
Руссо туристо
с Бердыевым конечно звезд с неба хватать не будем, но проигрывать катару и ивуарийцам точно не будем
09:41