09:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Широков: "Бердыев в сборной? Не знаю, насколько это нужно"

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Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову высказался о возможном включении Курбана Бердыева в тренерский штаб национальной команды.

– Бердыев в сборной? Не знаю, насколько это нужно, – сказал Широков. – Это, конечно, возможно. Во времена СССР такое было. Нужно посмотреть, на сколько позитивен этот опыт был и примерить его на сегодняшнее время.

Курбан Бекиевич дает хороший результат с "Ростовом". Но стоит учесть, что ему потребовался примерно год, чтобы добиться результата с командой. А нельзя купить Нобоа, Наваса. Придется работать с теми игроками, которые есть. Но было бы интересно посмотреть на работу Бердыева в сборной.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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дед 66

Если бы Бердыев выпускал Бухарова, Полоза и Азмуна вместе, у него был бы результат. Представьте, что Месси будет меняться с Суаресом. Также и в сборной, надо иметь трёх нападающих, чтобы игра была результативной. Старики помнят схему 1+3+2+5. Из пяти двоих называли полунападающими (инсайды).

10:36

RoyalHunter

этой сборной поможет только Галустян

10:27

Руссо туристо

с Бердыевым конечно звезд с неба хватать не будем, но проигрывать катару и ивуарийцам точно не будем

09:41

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