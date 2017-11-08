Роман Нойштедтер: "Никогда не перейду в дортмундскую "Боруссию"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер во время прямого эфира во "ВКонтакте" выразил надежду, что ему удастся поиграть на высшем уровне еще 5-6 лет. По словам футболиста сборной России, он не намерен переходить в другие клубы Стамбула, а также в дортмундскую "Боруссию", принципиального соперника бывшей команды Нойштедтера "Шальке".
- В каком хотели бы провести всю карьеру? А в какой бы никогда не перешли?
- Никогда бы не перешел в дортмундскую "Боруссию" или другие стамбульские клубы. Нравится, как играет "Арсенал". Может, получится там поиграть.
- Сколько еще планируете играть на профессиональном уровне?
- Мне сейчас 29. Думаю поиграть еще лет 5-6.
Sual_
Специально для интеллектуалов напомню: защитник Сердар Таски, уровень которого вполне сопоставим с Романом сыграл три матча за Баварию. И ничего, небо на землю не упало пока.
18:16
баламошка
Ты себя видел вообще на поле, газпромовский шалькенист?! Где ты и где БОРУССИЯ ДОРТМУНД?!---------------------инородный эксперт баламошка, след на песке от сандалий Фули.
18:05
dreamteam
реально насмешил)
18:01
Luchezarny
твой потолок это сборная россии))
17:56
СЕРЖАНТ76
Роман спустись на землю. Ты и в сборной Росии не особо нужен. Ещё и паспорт немецкий профукал.
17:49
ole72
У чувака явно завышена самооценка
17:38
kolan
Ясен пень, кто ж тебя туда позовет?)
17:19