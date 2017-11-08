17:11 | Футбол — Сборная России

Роман Нойштедтер: "Никогда не перейду в дортмундскую "Боруссию"

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Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер во время прямого эфира во "ВКонтакте" выразил надежду, что ему удастся поиграть на высшем уровне еще 5-6 лет. По словам футболиста сборной России, он не намерен переходить в другие клубы Стамбула, а также в дортмундскую "Боруссию", принципиального соперника бывшей команды Нойштедтера "Шальке".

- В каком хотели бы провести всю карьеру? А в какой бы никогда не перешли? 

- Никогда бы не перешел в дортмундскую "Боруссию" или другие стамбульские клубы. Нравится, как играет "Арсенал". Может, получится там поиграть. 

- Сколько еще планируете играть на профессиональном уровне?

- Мне сейчас 29. Думаю поиграть еще лет 5-6.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Sual_

Специально для интеллектуалов напомню: защитник Сердар Таски, уровень которого вполне сопоставим с Романом сыграл три матча за Баварию. И ничего, небо на землю не упало пока.

18:16

баламошка

Ты себя видел вообще на поле, газпромовский шалькенист?! Где ты и где БОРУССИЯ ДОРТМУНД?!---------------------инородный эксперт баламошка, след на песке от сандалий Фули.

18:05

dreamteam

реально насмешил)

18:01

Luchezarny

твой потолок это сборная россии))

17:56

СЕРЖАНТ76

Роман спустись на землю. Ты и в сборной Росии не особо нужен. Ещё и паспорт немецкий профукал.

17:49

ole72

У чувака явно завышена самооценка

17:38

kolan

Ясен пень, кто ж тебя туда позовет?)

17:19