Роман Нойштедтер: "Никогда не перейду в дортмундскую "Боруссию"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер во время прямого эфира во "ВКонтакте" выразил надежду, что ему удастся поиграть на высшем уровне еще 5-6 лет. По словам футболиста сборной России, он не намерен переходить в другие клубы Стамбула, а также в дортмундскую "Боруссию", принципиального соперника бывшей команды Нойштедтера "Шальке".

- В каком хотели бы провести всю карьеру? А в какой бы никогда не перешли?

- Никогда бы не перешел в дортмундскую "Боруссию" или другие стамбульские клубы. Нравится, как играет "Арсенал". Может, получится там поиграть.

- Сколько еще планируете играть на профессиональном уровне?

- Мне сейчас 29. Думаю поиграть еще лет 5-6.