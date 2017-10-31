РФС заплатит 1 миллион долларов сборной Аргентины за товарищеский матч с Россией

РФС заплатит около одного миллиона долларов сборной Аргентины за товарищеский матч с командой России в Москве, сообщает РБК. Лицензированный ФИФА матч-агент Гильермо Тофони сообщил, что участие в игре нападающего Лионеля Месси значительно увеличивает гонорар аргентинцев.

– Обычно Аргентина просит 2 миллиона долларов за игру, однако для России цена была меньше, так как все национальные сборные команды счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира, – сказал Тофони. – Здесь экономическая составляющая выходит на второй план.

За Аргентину без Месси приглашающая сторона не готова платить так много. Если бы Месси не передумал завершать карьеру в национальной сборной, то Федерация футбола Аргентины в год недосчиталась бы 10–12 миллионов долларов.

Напомним, что матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в "Лужниках". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

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