Радим Ржезник: "У России шикарная команда"

Защитник сборной Чехии Радим Ржезник поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.

– У России шикарная команда и неважно, сыграют ли в их составе ключевые игроки, которые проявили себя на чемпионате мира, – цитируют футболиста "Известия". – Сборная состоит из футболистов, которые выступают в лучших клубах России. А у тренера Станислава Черчесова есть собственное видение игры, и он ориентируется на него независимо от наличия или отсутствия определенных игроков. Уверен, наш оппонент покажет игру не хуже, чем на чемпионате мира.

Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.