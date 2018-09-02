Путин – Черчесову: "Под вашим руководством сборная продолжит добиваться успехов"

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения главного тренера сборной страны, заслуженного мастера спорта Станислава Черчесова. Сегодня, 2 сентября, наставнику национальной команды исполняется 55 лет.

"Уважаемый Станислав Саламович! Поздравляю Вас с 55-летием, – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте главы государства. – Вы посвятили себя футболу – спорту "номер один", проявили себя как талантливый игрок, надежный вратарь национальной сборной. И конечно, вас знают и ценят как замечательного тренера и наставника. Вы многое сделали для подготовки и достойного выступления нашей команды на домашнем чемпионате мира, создали для футболистов комфортный психологический климат, "зарядили" их на результат, на красивую, победную игру.

Впереди важные старты и новые вызовы. Уверен, что под вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков.

Желаю здоровья, благополучия и удачи.

Владимир Путин"

Напомним, Черчесов возглавляет национальную команду с лета 2016 года. Под его руководством сборная показала лучший в современной истории результат на чемпионатах мира – на домашнем турнире команда дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону Хорватии.

Станислав Черчесов. Уникальные истории //

Станиславу Черчесову - 55!