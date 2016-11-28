Олег Кононов: "Сборная России? Думал, что смогу совмещать посты, но…"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отметил, что рассматривал возможность совмещения двух постов в случае предложения возглавить национальную сборную. Специалист также высказал мнение о том, что экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий до сих пор переживает по поводу неудачного выступления команды на чемпионате Европы-2016.
– Где-то отдаленно я тоже был кандидатом на пост главного тренера сборной России, - сказал Кононов в эфире программы "Спортивный интерес". – Мне предлагали этот вариант, на что я отвечал: "Нет проблем, смогу совмещать две должности". Но, посмотрев со стороны, как это все-таки тяжело, какие на это уходят энергозатраты, мне было очень жаль, что на чемпионате Европы получился такой результат. Думаю, что Леонид Слуцкий до сих пор очень переживает по этому поводу.
shpasic
да Кононов бы вряд ли хуже выступил. ну, какая разница - ноль или одно очко в группе)
18:26