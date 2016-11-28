18:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Олег Кононов: "Сборная России? Думал, что смогу совмещать посты, но…"

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Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отметил, что рассматривал возможность совмещения двух постов в случае предложения возглавить национальную сборную. Специалист также высказал мнение о том, что экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий до сих пор переживает по поводу неудачного выступления команды на чемпионате Европы-2016.

– Где-то отдаленно я тоже был кандидатом на пост главного тренера сборной России, - сказал Кононов в эфире программы "Спортивный интерес". – Мне предлагали этот вариант, на что я отвечал: "Нет проблем, смогу совмещать две должности". Но, посмотрев со стороны, как это все-таки тяжело, какие на это уходят энергозатраты, мне было очень жаль, что на чемпионате Европы получился такой результат. Думаю, что Леонид Слуцкий до сих пор очень переживает по этому поводу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

да Кононов бы вряд ли хуже выступил. ну, какая разница - ноль или одно очко в группе)

18:26

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