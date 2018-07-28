Новичок "Монако" Головин прилетел в Москву на вручение госнаград игрокам и тренерам сборной России

Новичок "Монако" Александр Головин прибыл в Москву на встречу сборной России с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой будут вручены госнаграды и почетные грамоты 23 игрокам и 6 тренерам национальной команды.

Церемония вручения состоится в Екатерининском зале Кремля.

Но сперва Головин вместе с остальными партнерами по национальной команде на приеме в Министерстве спорта России получил звание заслуженного мастера спорта.



Сборная под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.



"Монако" официально объявил о переходе Головина накануне. 22-летний полузащитник стал самым дорогим российским футболистом (30 миллионов евро).