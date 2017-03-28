Никита Симонян: "Думал – какого ж дьявола меня понесло делать этот первый удар"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что сборная России проявила характер, отыгравшись в контрольном матче против Бельгии (3:3). Сам Симонян произвел первый символический удар по мячу перед началом первого футбольного поединка на стадионе "Фишт" в Сочи.

– Я очень переживал, думал, может быть, я невезучий – делал первый удар по мячу сегодня, а после первого тайма счет был 1:3, – приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. – Думал – какого ж дьявола меня понесло делать этот первый удар, хотя это была не моя инициатива. Ну а когда команда сравняла счет, я был уже удовлетворен.

То, как команда играла последние двадцать минут в этом матче, вот такой характер она и должна проявлять и взять это себе за правило. Бельгия – очень хорошая команда, обученная, но, проявив характер, мы смогли отыграться. Характер важен, морально-волевые качества.