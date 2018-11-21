"Мы все вместе преодолеем трудности". Сборная России - болельщикам

Сборная России обратилась к болельщикам после поражения в матче Лиги наций от Швеции (0:2). Этот резултат не позволил команде занять первое место в группе и выйти в дивизион А турнира.
"Друзья! Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на ЕВРО окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед. Спасибо вам, вы - лучшие болельщики!" - говорится в сообщении сборной России.
Друзья!– Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.
Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на ЕВРО окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед.
Спасибо вам, вы - лучшие болельщики! pic.twitter.com/iXL0tFg77e